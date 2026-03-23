En Tandil un hombre secuestro a su ex mujer y la policía lo encontró atrincherado en un campo en Rauch

Un asombroso caso policial, que involucró a varias localidades de la zona, también implicó a Lobería.

Un hombre de Tandil secuestró a su pareja y recorrió la zona en una camioneta. Los habrían visto primeramente en Juan N. Fernández y, más tarde, el Comando de Prevención Rural de Lobería halló la camioneta del sujeto, una Ford Ranger, abandonada en un camino rural de la zona de San Manuel.

Un amplio operativo policial mantuvo en vilo a la región y personal del Grupo Halcón logró reducir este lunes, a las 8:45, al sujeto que se encontraba atrincherado en un establecimiento rural del partido de Rauch, hasta donde logró desplazarse con la víctima.

Se trata de Jairo Saúl Corsi (48) quien fue aprehendido en el lugar y derivado a sede de la Policía.

En el procedimiento también se concretó la liberación de Evangelina Nilda Tapia, su ex pareja de 46 años y víctima, quien fue inmediatamente asistida por una psicóloga del equipo especializado. El operativo finalizó sin personas heridas.

El hecho se había iniciado durante la tarde de este domingo en Tandil, cuando Corsi —quien cumplía una morigeración de prisión preventiva por abuso sexual agravado y amenazas— se fugó de su domicilio llevándose contra su voluntad a la mujer, informaron fuentes judiciales.

Las tareas investigativas indicaron que la pareja se había trasladado en una moto luego de abandonar la camioneta.

Finalmente, fueron localizados, por ubicación mediante antenas telefónicas, en un establecimiento rural dedicado a la actividad tambera, ubicado sobre Ruta Provincial 50.

Allí, el imputado se atrincheró armado con un revólver y amenazó con quitarse la vida ante una eventual intervención.

Ante la gravedad del cuadro, se activó el protocolo de toma de rehenes, con intervención de negociadores, Grupo Halcón, servicios de emergencia y bomberos.

Tras varias horas de negociación, y aprovechando una oportunidad táctica, el Grupo Halcón logró reducir al sujeto y poner fin al episodio, que había generado máxima tensión en la zona.

Fuente: 2261