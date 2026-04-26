En medio de un “shock externo”, A TODO TRIGO 2026 busca ordenar decisiones en la cadena cerealera

Bajo el lema «Del rinde al negocio», A TODO TRIGO 2026 llega en un momento bisagra para la cadena del cereal. «Estamos frente a un shock externo de proporciones mayúsculas», remarca Raúl Dente, director ejecutivo de la Federación de Acopiadores.

La definición remite a un fenómeno exógeno, de escala internacional, que excede ampliamente la dinámica local. “Es un escenario atravesado por tensiones globales —con Estados Unidos, Irán e Israel como protagonistas— cuyo impacto ya se hace sentir en los mercados”, señala Dente y advierte que la intensidad y la duración de este proceso aún no están definidas, lo que vuelve prematuro cualquier diagnóstico.

El tradicional congreso organizado por la Federación de Acopiadores reunirá el 14 y 15 de mayo en el Hotel Sheraton de Mar del Plata a más de 60 expertos de primer nivel en un escenario que, esta vez, viene cargado de interrogantes que van bastante más allá de la realidad argentina.

El impacto ya se siente en los eslabones de la cadena. Costos de producción, logística, distribución y precios netos al productor acusan el golpe. Un ejemplo concreto: la tarifa de referencia del transporte, que había encontrado un nuevo equilibrio a mediados de febrero, volvió a ser terreno de disputa.

En ese marco de incertidumbre, el Congreso A TODO TRIGO se propone como el ámbito de debate entre los integrantes de la cadena triguera. «Aspiramos a que, para entonces, el panorama sea un poco más claro y podamos dar indicaciones concretas en un escenario más definido», señala el dirigente de Acopiadores. Lo que está claro es que el tema estará presente en prácticamente todos los paneles: por más que la charla sea sobre malezas o genética, la revisión de costos aparecerá inevitablemente.

Entre las novedades de esta edición se destaca la incorporación de un espacio de «Mensajes para las empresas», orientado a la gestión —manejo de activos y pasivos, financiamiento, personal, empresas de familia, sucesiones— y pensado para cualquier tipo de empresa del agro, pero con especial atención en el acopio, un negocio muy especial y profesionalizado. «La nueva realidad exige al empresario tener en cuenta variables sustancialmente diferentes a las que existían antes», resume.

Con 22 ediciones de trayectoria, A TODO TRIGO se ha consolidado como el congreso de referencia ineludible para quienes toman decisiones en la cadena del trigo y los cultivos de invierno en Argentina y la región. Un encuentro que, con el transcurrir de los años, se ha transformado en un verdadero termómetro del sector.

El programa completo puede consultarse en www.atodotrigo.com.ar