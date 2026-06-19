En Julio llega una nueva fecha del Turismo Promocional al Autodromo de 9 de Julio

El Turismo Promocional oficializó la realización de una fecha doble para los días 25 y 26 de julio en el Autódromo Ciudad de 9 de Julio «Guillermo Yoyo» Maldonado, donde se disputarán la tercera y cuarta competencia del campeonato 2026 utilizando el circuito mediano del escenario nuevejuliense.

La determinación representa un paso importante para la categoría, que busca recuperar el calendario previsto y continuar fortaleciendo su crecimiento deportivo e institucional.

En ese sentido, la dirigencia trabaja activamente en la incorporación de nuevos pilotos y equipos, varios de los cuales podrían concretar su debut durante este compromiso, incrementando el parque automotor y elevando el nivel competitivo de cada presentación.

La fecha doble se perfila como una de las más atractivas de la temporada, ya que permitirá sumar puntos clave para el campeonato en dos jornadas consecutivas de intensa actividad en pista, generando además un desafío adicional para pilotos y equipos en materia de estrategia y rendimiento.

Por otra parte, la categoría también comenzó a proyectar el desarrollo de las competencias venideras.

Luego de la presentación en el autódromo nuevejuliense, el campeonato regresará al Autódromo Eusebio Marcilla para disputar la quinta fecha del calendario, que tendrá formato de carrera especial.

Posteriormente, la sexta cita del certamen se desarrollará en conjunto con el TC Regional, compartiendo programación en un evento de relevancia que reunirá a destacados protagonistas del automovilismo bonaerense.

Con un calendario que continúa tomando forma y una creciente expectativa entre pilotos, preparadores y aficionados, el Turismo Promocional avanza en su objetivo de consolidarse como una de las categorías zonales de mayor crecimiento, apostando a cerrar la temporada con una importante expansión deportiva y una renovada convocatoria.

La invitación ya está hecha: el 25 y 26 de julio, el Autódromo «Guillermo Yoyo» Maldonado será escenario de un fin de semana especial, con dos fechas en juego y la promesa de brindar un espectáculo de alto nivel para el público del automovilismo regional.