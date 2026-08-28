A cien años de su publicación se presentó una reedición «original» de Don Segundo Sombra

A cien años de la publicación de la primera edición de la novela de Ricardo Güiraldes Don Segundo Sombra, la Universidad Nacional de San Antonio de Areco (Unsada) y la Municipalidad editaron una suerte de «réplica» de esa versión facsimilar de la obra, que conserva la tipografía y la disposición de las páginas que tuvo la del sello Proa de 1926.

El lanzamiento se hizo en el marco de los Centenarios Güiraldeanos: en 2026 se celebra el 140° aniversario del nacimiento del escritor y el centenario de la publicación de la novela narrada por Fabio Cáceres y, en 2027, el de la prematura muerte de Güiraldes. Lo cierto es que, diez décadas mediante, su obra sigue convocando a estudiosos y nuevos lectores.

La edición conmemorativa de la Unsada y el Museo Güiraldes contó con el apoyo especial de la municipalidad de San Antonio de Areco y del intendente, Francisco Ratto. Además, quienes asistan a la Fiesta de la Tradición en Areco, el 14 y el 15 de noviembre, podrán adquirir ejemplares de esta obra única .

Para la impresión de esta nueva pieza «original» se utilizaron, como hace un siglo, materiales accesibles : papel polen natural de 70 gramos y encuadernación en cartulina de 60 gramos. El libro, de 400 páginas, está protegido por una sobrecubierta con solapas.

Para la digitalización de la obra, se usaron tres ediciones originales del libro. Las páginas históricas se limpiaron a pincel y, para el escaneo, se montó un set con luz fría para no dañar el papel del ejemplar utilizado. Los elementos de la tapa original se redibujaron y, de los mil ejemplares impresos, cien están cosidos.

Homenaje y experiencia centenaria

El volumen se presentó el 1° de julio en San Antonio de Areco, al cumplirse los cien años de la publicación, en un acto encabezado por el rector de Unsada, Dr. Jerónimo Ainchil, y la vicerrectora, Mg. Silvina Sansarricq; el intendente Ratto y otras autoridades y miembros de la comunidad universitaria, autoridades municipales y nacionales, referentes de la cultura y de la educación, e integrantes de la familia Güiraldes y vecinos.

Además de homenajear esta pieza literaria que forma parte de la identidad nacional, la intención de esta reedición fue traer al siglo XXI la experiencia de un lector de hace cien años.

Charla sobre la gestación de Don Segundo Sombra

El próximo viernes 28 de agosto, en el marco de los 100 años de la publicación de Don Segundo Sombra, se realizará una charla para conocer cómo fue el proceso creativo y la historia detrás de la célebre novela de Ricardo Güiraldes.

La disertación estará a cargo de la Licenciada Candela Bentancor.

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