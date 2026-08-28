20º Remate La Cassina en Soc. Rural 9 de Julio: Ágil, Sostenido y Buenos Precios
«Salió el solo para todos», grafico Roque Cassini, titular de Cabaña La Cassina, luego de que este jueves la jornada amaneciera con lluvias y el transcurso del dia nublado, pero a la hora de empezar a correr el martillo, el sol estuvo presente.
El cabañero de la localidad de Bonifacio, en el partido de Guamini puntualizo que el remate estuvo ágil, sostenido y con buenos precios, con promedios por arriba de los nueve millones de pesos en Angus, y mas d e 7 millones los reproductores Hereford.
Valores promedios
Toros Angus PP $10.500.000 –
Toros Angus PC $ 9.325.000
Toros Hereford PR. $ 7.800.000
Vaq. Preñadas PC /P. otoño $ 4.000.000
Vaq. Preñadas MAS P.otoño $4.450.000
Vaq. Cabaña Pastores $ 1.830.00
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