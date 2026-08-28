20º Remate La Cassina en Soc. Rural 9 de Julio: Ágil, Sostenido y Buenos Precios

«Salió el solo para todos», grafico Roque Cassini, titular de Cabaña La Cassina, luego de que este jueves la jornada amaneciera con lluvias y el transcurso del dia nublado, pero a la hora de empezar a correr el martillo, el sol estuvo presente.

El cabañero de la localidad de Bonifacio, en el partido de Guamini puntualizo que el remate estuvo ágil, sostenido y con buenos precios, con promedios por arriba de los nueve millones de pesos en Angus, y mas d e 7 millones los reproductores Hereford.

Cassini comento «nosotros venimos trabajando en esto hace más de 20 años. La Cabaña tiene 25 años de antigüedad, (el primer remate se hizo en Sociedad Rural de 9 de Julio) y tenemos un sistema de trabajo muy muy organizado. L os toros uno los ve en la época de encierre que son los últimos 60 días y no distingue, ya que la genética es absolutamente uniforme; y esto es mérito absoluto de nuestro genetista el Dr. Baltazar Beltrán, mi mujer Patricia que está atrás de controlar también todo el manejo de la genética en la cabaña y de todo el equipo que tenemos, subrayo como pilar de trabajo para que cada temporada de venta, centenares de productores del pais acudan a los remates de La Cassina.

Precios

Valores promedios

Toros Angus PP $10.500.000 –

Toros Angus PC $ 9.325.000

Toros Hereford PR. $ 7.800.000

Vaq. Preñadas PC /P. otoño $ 4.000.000

Vaq. Preñadas MAS P.otoño $4.450.000

Vaq. Cabaña Pastores $ 1.830.00