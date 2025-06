En Facundo Quiroga esperan por la finalización de la obra en un canal aliviador

Desde El Regional Digital en la ultima semana dimos a conocer la situación que enfrentan los productores de la zona de Facundo Quiroga, donde ven que no solo sus campos se llenan de agua, tambien sus caminos rurales.

En la zona el nivel de lluvias fue menor al del resto del distrito, sin embargo entre la lluvia, el ingreso de agua de partidos lindantes( Casares y Lincoln), a lo que se suma una especie de terraplen construido por el municipio, vieron que la masa de agua avanza sin pedir permiso y causando serios estragos, entre ello la muerte de animales, perdida de cosecha, no poder ingresar a sembrar donde si el lote lo permite y esto desencadeno en una nota enviada al Concejo Deliberante firmada por un centenar de productres afectados, y que desde este Portal dieramos a conocer.

Javier Padron es un pequeño productor cuyo campo al camino Real 43 (Casares-Quiroga), y el ultimo domingo 24 vio como en el termino de no mas de tres horas el unico camino que tenia se inundo por un tramo de unos 500 metros aseguro a El Regional Digital.

Padron es ganadero y tiene un 70/80% del campo bajo agua y asegura estar haciendo malabares para alimentar sus animales y no malvenderlos. «Esto viene desde marzo, se viene llenando de agua y queremos que desahoguen un poco porque se hace cada vez más imposible llegar a los campos», comento

«Hay lagunas de 500 metros, un metro de hondo de profundidad, pasan tractores, camiones de la leche a los que se les puede prohibir, para que saque la leche». Este productor de 53 años asegura que se convierte en una odisea ir al campo, y se lamenta en que no hay respuestas. Vos decís, voy a buscar a la autoridad, no la encontrás. Porque yo la he buscado. Vas hablar con el Delegado (Juan Carlos Silva) y no lo encontras, asegura. Hasta he ofrecido a la señora Intendente, con quien si la encontré de casualidad, a colaborar y en que podíamos hacer nosotros, y no nos han llamado, aseguro.

En el mientras tanto dialogaba con El Regional Digital, Javier Padron recibio la noticia desde el entorno municipal, que en cuatro dias, se comprometían a terminar el canal que están haciendo, desde Neild hacia Quiroga, y poner el alcantarillado, informo.