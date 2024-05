En Facundo Quiroga, alumnos del Nivel Secundario y familias, capturaron el claro mensaje del ex basquetbolista Juan Abdala, en decir NO a las drogas

Durante la mañana de este viernes y por espacio de más de dos horas la comunidad educativa del Nivel Secundario, junto a familias asistieron a la conferencia que el ex basquetbolista juninense, Juan Antonio “El Turco” Abdala dio a partir de sus dos libros “Crónicas de lo No Dicho” y «Proyecto de Vida», y que trata sobre el NO a las drogas.

Abdala que tuvo un gran paso por el basquetbol juninense, en especial en el Club Argentino de esa ciudad en los años 90, siendo un destacado Pivot del básquet.

En un momento de su vida ingreso al mundo de las drogas y a partir del año 2011 comenzó a tomar la decisión de salir de esa oscuridad, hasta que se animó a contar lo no dicho y hoy es un referente para jóvenes y adultos con su mensaje.

En Quiroga, alumnos del Nivel Secundario de la EES Nº 11, a partir de una investigación, en especial trabajando con sus libros, cerraron el trabajo convocando al ex pivot del básquet argentino.

De la charla que se dio en el Centro de Jubilados de Quiroga, además de alumnos en primer lugar y luego para familias de la localidad, también asistieron l secretaría de Desarrollo Comunitario, María Márquez, la jefa de Gabinete del Municipio, Joselina Rodríguez, además de la Jefe de Inspección distrital, Gabriela Tiani.

La disertación Juan Abdala titulada “Lo no dicho es morir por dentro” tuvo el fin de concientizar y sensibilizar a la población en la temática de consumo de drogas o cualquier tipo de sustancia que atente contra la integridad física y emocional de la persona.

El ex basquetbolista de Junín, destacó la importancia de acompañar a las personas involucradas en la problemática y resaltó el crecimiento del trabajo con las escuelas e instituciones.

“La primera causa en esta problemática es la falta de información. Las familias no saben cómo resolver un problema cuando tienen un hijo o un familiar que está en consumo problemático. Esto es gravísimo porque estamos hablando de la salud mental y de la vida de las personas”, remarcó-

Asimismo, indicó que la charla se basa en un testimonio porque “fue todo lo que me pasó a mí desde los 17 años en adelante, aun jugando Liga Profesional de Basquet”.

Excelente charla y podría venir a la ciudad

Al respecto, la Jefa de Gabinete, Joselina Rodriguez comento en dialogo con El Regional Digital que ha sido una excelente charla dada en Quiroga, donde pudo observar al público asistente muy atento a lo que decía Abdala. El trabajo de los alumnos de Quiroga fue excelente, remarco y agrego que se realizó un contacto con este ex deportista, para que pueda próximamente venir a nuestra ciudad, adelanto.