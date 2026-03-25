En Expoagro el Grupo GR presento su linea de Tractores Bull

Con el objetivo de ofrecer soluciones integrales » 360º», el Grupo GR liderado por el empresario Gastón Ricardo, en Expoagro se presento la linea de Tractores Bull, que se suma a las sembradoras y equipos de fertilización, Indecar, equipos de agricultura de precisión VAF Electrónica, el Centro Experimental PT Farm y Aceitera Areco.

El empresario previamente realizo una presentación ante la prensa convocada donde repasó los inicios de la compañía, hace dos décadas, y desde entonces, se destacó un crecimiento sostenido y el compromiso de un equipo que lo acompaña desde aquellos primeros pasos y que hoy forma parte fundamental del presente de la firma.

El industrial metalmecánico, hizo especial hincapié en el valor humano detrás del desarrollo del grupo, agradeciendo a quienes “aguantaron y apostaron” durante todos estos años. También resaltó el rol de las nuevas generaciones dentro de la empresa, asegurando que cuentan con la misma pasión y empuje que él tenía en sus comienzos.

En ese marco Gaston Ricardo, remarco, en Expoagro estamos festejando nuestros 20 años y estamos presentando la linea de Tractores Bull, sobre los cuales hay un desarrollo de dos años, tras visitar cuatro fabricas en China y una nos atendió nuestra locura, y luego de que nuestros mecánicos estuvieran 6 meses en China, hasta octubre que empezamos la fabricación», informo.

El presidente del Grupo GR, recalco a la prensa presente que los Tractores Bull no fueron modificados, Iron Bull los fabrica y nosotros lo desarrollamos. Así que venimos a jugar fuerte.