25/03/2026   Agro

En Expoagro el Grupo GR presento su linea de Tractores Bull

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Con el objetivo de ofrecer soluciones integrales » 360º», el Grupo GR liderado por el empresario Gastón Ricardo, en Expoagro se presento la linea de Tractores Bull, que se suma a las sembradoras y equipos de fertilización, Indecar, equipos de agricultura de precisión VAF Electrónica, el Centro Experimental PT Farm y Aceitera Areco.

El empresario previamente realizo una presentación  ante la prensa convocada donde repasó los inicios de la compañía, hace dos décadas, y desde entonces, se destacó un crecimiento sostenido y el compromiso de un equipo que lo acompaña desde aquellos primeros pasos y que hoy forma parte fundamental del presente de la firma.

Gaston Ricardo, presidente del Grupo GR en Carmen de Areco

El industrial metalmecánico, hizo especial hincapié en el valor humano detrás del desarrollo del grupo, agradeciendo a quienes “aguantaron y apostaron” durante todos estos años. También resaltó el rol de las nuevas generaciones dentro de la empresa, asegurando que cuentan con la misma pasión y empuje que él tenía en sus comienzos.

En ese marco Gaston Ricardo, remarco, en Expoagro estamos festejando nuestros 20 años y estamos presentando la linea de Tractores Bull, sobre los cuales hay un desarrollo de dos años, tras visitar cuatro fabricas en China y una nos atendió nuestra locura, y luego de que nuestros mecánicos estuvieran 6 meses en China, hasta octubre que empezamos la fabricación», informo.

El presidente del Grupo GR, recalco a la prensa presente que los Tractores Bull no fueron modificados, Iron Bull los fabrica y nosotros lo desarrollamos. Así que venimos a jugar fuerte.

En cuanto al trabajo local, informo nuestra base esta en Arrecifes, donde trabajamos junto a Gastón Aguirre, ex Vassali, por eso insistimos, no nos pusimos a inventar un tractorcito, a traerlo y ser un importador», sostuvo sobre la propuesta de tractores que el Grupo suma, a lo que mencionamos, la producción de Indecar, Vaf Electronica.
PT Farm: Comienza a producir semilla propia
Como novedad también Gastón Ricardo se ocupo de dar a conocer que en el PT Farm, donde se llevan adelante en Carmen de Areco investigaciones a campo de cultivos e insumos, dio a conocer se ha adquirido un semillero el año pasado, así que estamos instalando todo lo que es un invernadero en Carmen de Areco. Estamos trabajando en una línea de soja no GMO que ya está produciéndose en el norte argentino y en Carmen de Areco y la idea es expandirlo y si Dios  poder llegar a Brasil también», anticipo.

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