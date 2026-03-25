En Expoagro, contratistas y productores constataron la calidad y potencia de Tractores Lovol

La reciente edición de Expoagro 2026 tuvo la particularidad de herramientas agrícolas importadas desde China, como Tractores Lovol, que en Argentina importa Turbo Diesel.

La marca asiática ya trabaja en el país hace mas de 10 años con equipos viales y desde hace cinco años desembarco en Argentina con tractores.

Nuestro paso por el Stand de Lovol en Expoagro nos permitió dialogar con Santiago Radrizzani, un especialista en tractores, quien destaco que la marca cuenta con abanico desde 28 a 260Hp. Además de una versión nueva del 260, con inversor electrohidráulico, y una alta y baja bajo carga y básicamente sus 200 L por minuto de capacidad en el sistema hidráulico de Centro Cerrado.

Los tractores Lovol están preparados para todos los rubros que se usan en el campo argentino, desde un corta pasto, opciones con cubiertas R3, que no dañan el césped, Hortícolas de 35,50 HP, fruticultura, son tractores angostos, y versiones hasta 100 HP, y luego economías regionales desde 75Hp, para pasar a ganadería y agricultura de 100 a 260HP, explico.

En cuanto a componentes, Radrizzani informo que en todas las unidades el usuario se va a encontrar con piezas fabricadas por Lovol mismo, lo que es muy importante a la hora de la postventa, aclaro.

Por su parte la motorización es propiedad del mismo fabricante de Lolvol, Wiechai, y que también produce motores para otras marcas, es una mecánica muy conocida incluso en argentina ya que dichos motores los utilizan otras marcas. En transmisión, la misma es ensamblada por Lovol, las cuales son sincronizadas, en la gama alta del producto

En 9 de Julio

En 9 de Julio, Lovol es comercializada por Pillmayquen Agro en Av. Mitre al 4000, donde ya en la edición 2025 de la Expo Rural de 9 de Julio ya se presento una unidad y se han realizado dinámicas a campo para productores y contratistas locales.