En el natatorio de Centro Empleados de Comercio se desarrollan las actividades acuáticas que brinda el Municipio

Las direcciones de Discapacidad y Deportes de la Municipalidad de Nueve de Julio dieron inicio ayer al programa de actividades acuáticas destinado a personas con discapacidad mayores de edad, que se desarrollará en las instalaciones del club Centro Empleados de Comercio.

La propuesta tiene como objetivo promover la inclusión, el bienestar y la actividad física a través de espacios recreativos y adaptados, pensados especialmente para acompañar el desarrollo integral de las personas participantes.