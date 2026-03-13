En Coronel Pringles quien provoque un accidente deberá pagar sus costos médicos

Un proyecto realmente innovador propone el municipio de Coronel Pringles: que los gastos hospitalarios de personas afectadas en accidentes provocados por conductas temerarias -maniobras peligrosas o situaciones vinculadas al consumo de alcohol y otras sustancias- estén a cargo de quien lo provocó.

El proyecto fue presentado la semana pasada en el Concejo Deliberante por el bloque Juntos-La Libertad Avanza. Si se aprobara en el plano legislativo, de inmediato sería reglamentado por el Poder Ejecutivo municipal.

Coronel Pringles pone primera en un proyecto que hará ruido

El año pasado se registraron seis casos de este tipo de accidentes que requirieron atención médica, con costos que oscilaron entre 10 y 40 millones de pesos por paciente, con un gasto para el sistema de salud municipal de aproximadamente 150 millones de pesos.

Matzkin remarcó que el proyecto no afectará el acceso a la atención médica. “El Hospital va a atender a todos los pacientes. Nadie va a quedar sin asistencia. Pero una vez brindada la atención, el municipio va a buscar recuperar esos recursos”. Aclaró que los fondos recuperados serán destinados nuevamente al Hospital para equipamiento, mantenimiento y fortalecimiento de las prestaciones.

El secretario de Gobierno y Seguridad, Sergio Jackson, y el intendente Lisandro Matzkin. Municipio de Coronel Pringles

La iniciativa también prevé que en caso de que la persona responsable no abone los gastos correspondientes, el municipio podrá iniciar acciones legales para su recupero. Asimismo se contemplará la posibilidad de compensar la deuda mediante trabajos comunitarios.

De persistir el incumplimiento, el proyecto plantea la suspensión de beneficios o programas municipales que la persona tenga vigentes. Si se tratara de menores de edad, las medidas podrían recaer sobre su grupo familiar.

“Los vecinos pagan sus tasas e impuestos para sostener el sistema de salud. No es justo que quienes incumplen la ley o actúan de manera negligente trasladen ese costo a toda la comunidad”, aseguró el intendente Matzkin.