En Cabaña La Blanquita analizan como le fue este año 2025 al ovino, caprinos y cerdos

La tradicional Cabaña La Blanquita de reproductores porcinos, ovinos, caprinos, también camélidos y aves trazo un balance del trabajo realizado durante este año 2025, no solo en lo personal como empresa familiar, sino que amplio su mirada sobre tres producciones en el país y la demanda que hay.

Juan Carlos Greco, uno de los integrantes de esta Cabaña, ya con mas de 70 años en el mercado argentino de entregar genética porcina, dialogo con el Regional Digital, destacando que el inicio del año no fue de los mejores, producto de las lluvias que comenzaron a darse en el mes de febrero, y que en el caso de esta empresa agropecuaria como la de otros en la zona conocida como La Colonia, fue una de las primeras en verse afectada por la inundación del único camino rural que tienen. Veníamos de cinco años con mucha seca y paso a una inundación. Fue raro, califico.

El año para Cabaña La Blanquita, inicia un poco con su remate anual. Que en el caso del 2026, se realizara el sábado 14 de marzo próximo. En cuanto al año que finaliza, lo califico como «movido», participando de distintas exposiciones, desde Palermo, Rio Cuarto, Saladillo, Bolivar, entre otras, donde pudo verse la demanda no solo por reproductores porcinos, también hubo demanda en caprinos tanto Boer como Shanen, además de ovinos, informo.

Mira el dialogo que mantuvo Juan Carlos Greco con El Regional Digital.