En Bragado, un automóvil con seis ocupantes cayo de un puente

Minutos después de las 05.30 de hoy los bomberos voluntarios fueron convocados por un siniestro en ruta 46, sobre las vías del ferrocarril.

Un automóvil que circulaba por el lugar, con seis personas en su interior, choco la defensa de la ruta y cayó sobre las vías, quedando volcado.

Todos los ocupantes son de Bragado y fueron derivados al Hospital, señalando en principio que no reportarían riesgo de vida pese a lo espectacular del accidente.

Uno de los ocupantes del auto dio positivo al test de alcoholemia, informo el sitio Bragado es Noticias.

Mas tarde se conoció por parte del mismo sitio de noticas, que afortunadamente no tendrían riesgo de vida. Todavía no se resolvió la mecánica del siniestro ni tampoco se aclaró si el conductor resultó positivo de alcoholemia ya que según trascendidos regresaban de una fiesta.