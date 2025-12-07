Empleados de comercio cerraron un nuevo acuerdo: enterate cuánto cobrarán desde diciembre

En un nuevo capítulo de una de las negociaciones salariales más influyentes del país, el sector mercantil volvió a actualizar su paritaria con el objetivo de sostener los ingresos frente a la inestabilidad económica. Las cámaras empresariales del comercio y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) avanzaron en un acuerdo que combina sumas fijas, continuidad de beneficios y una revisión clave prevista para marzo de 2026.

El entendimiento establece una suma fija no remunerativa de $60.000, encuadrada en el artículo 6° de la Ley 24.241, que se abonará en diciembre, enero, febrero y marzo. Este adicional se extinguirá cada mes con su pago, salvo el correspondiente a marzo de 2026, que pasará a incorporarse al salario básico en abril del mismo año. A esto se suma la continuidad del extra no remunerativo de $40.000 firmado en junio de 2025, que mantendrá su vigencia y condiciones hasta marzo. La coexistencia de ambos montos asegura, hasta marzo de 2026, un refuerzo de $100.000 mensuales en conceptos no remunerativos para todo el personal encuadrado en el convenio mercantil.

El acuerdo también dejó establecida una instancia de revisión para marzo de 2026. En esa mesa, las partes analizarán la situación económica, la evolución de la inflación y el efecto sobre el poder adquisitivo del salario para definir si corresponde reabrir o modificar la paritaria. El compromiso deberá ser homologado por la Secretaría de Trabajo de la Nación.

Además, se aclaró que los incrementos pactados no condicionarán las negociaciones futuras en Río Grande, Tierra del Fuego. Una vez homologado, el convenio actuará como piso salarial para el resto del país, garantizando un mínimo convencional para todos los mercantiles.

En paralelo, FAECyS confirmó un beneficio adicional para el personal de supermercados de grandes cadenas como COTO, Carrefour, Cencosud, Chango Más o Día. Los trabajadores recibirán en diciembre de 2025 un bono extraordinario de $170.000 surgido de tratativas directas con las empresas. Desde el sindicato destacaron que “este bono fue conseguido en base a un gran esfuerzo y negociaciones de ambas partes con el fin de acompañar la difícil situación que atravesamos los mercantiles ante las vísperas de Navidad y Año Nuevo”.

En cuanto a los salarios de diciembre, los trabajadores bajo el Convenio Colectivo 130/75 percibirán las escalas vigentes según cada categoría, que incluyen el aumento final del 1% correspondiente a la paritaria anual, además de la suma no remunerativa de $60.000. Los básicos quedarán conformados de la siguiente manera:

Maestranza

Categoría A: $1.095.795

Categoría B: $1.098.852

Categoría C: $1.109.560

Administrativos

A: $1.107.268

B: $1.111.860

C: $1.116.448

D: $1.130.218

E: $1.141.690

F: $1.158.519

Cajeros

A: $1.111.091

B: $1.116.448

C: $1.123.333

Auxiliares Generales

A: $1.111.091

B: $1.118.740

C: $1.143.985

Auxiliares Especiales

A: $1.120.274

B: $1.134.041

Vendedores

A: $1.111.091

B: $1.134.044

C: $1.141.690

D: $1.158.519

Con la extensión de sumas fijas, un bono extraordinario en el sector supermercadista y una revisión atada a la situación económica, la paritaria mercantil vuelve a marcar el pulso salarial de una actividad que concentra a uno de los mayores universos laborales del país.