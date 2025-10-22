Emergencia y o Desastre Agropecuario: El viernes 24 cierra la carga de declaraciones juradas
La Subsecretaría de Producción y empleo de la Municipalidad de Nueve de Julio informa que este viernes 24 de octubre se realizará el cierre de carga de las Declaraciones Juradas por Emergencia y o Desastre Agropecuario (Decreto 2452/25) en el sistema del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia.
Se recomienda a los productores rurales o empresas agropecuarias, que para sumarse a los beneficios de la ley, que completen el trámite antes de la fecha indicada, para evitar inconvenientes o quedar fuera del registro.
Para más información o asistencia, acercarse a las oficinas de Producción de 7 a 13 hs
