Emergencia y o Desastre Agropecuario: El viernes 24 cierra la carga de declaraciones juradas

La Subsecretaría de Producción y empleo de la Municipalidad de Nueve de Julio informa que este viernes 24 de octubre se realizará el cierre de carga de las Declaraciones Juradas por Emergencia y o Desastre Agropecuario (Decreto 2452/25) en el sistema del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia.

Se recomienda a los productores rurales o empresas agropecuarias, que para sumarse a los beneficios de la ley, que completen el trámite antes de la fecha indicada, para evitar inconvenientes o quedar fuera del registro.