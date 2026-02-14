Emergencia Vial en 9 de Julio: El equipo de Vialidad Provincia culmino su trabajo en Dudignac, ahora queda la responsabilidad de mantener los caminos
Este ultimo viernes se desarrollo una nueva reunión de la Mesa de Emergencia Vial de 9 de Julio que cada 15/20 días se reúne para evaluar el trabajo proyectado, analizar lo próximo a realizar en una red vial que como ya hemos mencionado, ha quedad en gran parte de la misma casi intransitable, por efecto de las inundaciones sufridas en el distrito de 9 de Julio.
En ese sentido en la reunión se informo que el equipo de emergencias de Vialidad Provincia, culmino su trabajo en los cuarteles 12 y 13 (Dudignac y Morea), tras casi dos meses de trabajo en el lugar. Para comenzar ahora desde el día martes 16 en 12 de Octubre, Paraje El Chajá y Bacacay.
Sobre el trabajo que se realizo y como fue afrontado por productores y la Cooperativa Agrícola Dudignac, su gerente, Martin Longarini, lo conto a El Regional Digital: Mira la video nota
