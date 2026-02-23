Eliminan arsénico del agua con un nuevo material del CONICET que podría llegar a los hogares

Eliminar el arsénico del agua potable —un problema histórico en amplias regiones del país— podría ser más accesible gracias a un desarrollo científico argentino. Investigadores del CONICET y la Universidad de Buenos Aires crearon un material innovador que no solo reduce la concentración de este contaminante a niveles seguros, sino que también podría incorporarse a filtros de uso doméstico.

El trabajo fue realizado en el Instituto de Física de Buenos Aires (IFIBA) y consiste en carbón activado modificado con sales metálicas, combinado con un polímero comestible. La propuesta es que este nuevo material pueda reemplazar al carbón activado convencional que utilizan muchos filtros comerciales.

Según explicó la investigadora Silvia Goyanes, el desarrollo funciona como material de relleno en cartuchos filtrantes y podría adaptarse tanto a filtros sobre mesada como a jarras purificadoras. También podría escalarse para sistemas comunitarios o industriales sin necesidad de utilizar energía eléctrica.

Silvia Goyanes, Carlos Rodríguez Rámirez, Alicia Vergara y Matías Barella. Foto: gentileza investigadores.

Cómo funciona el nuevo material

El producto ya fue evaluado en laboratorio bajo la normativa de ANMAT para uso doméstico. En los ensayos se utilizó agua contaminada con 100 partes por billón (ppb) de arsénico y se logró reducir la concentración a menos de 10 ppb, el límite recomendado para consumo humano.

En total, el sistema permitió tratar al menos 8.000 litros de agua con un flujo de 500 mililitros por minuto —equivalente a llenar una botella de un litro en aproximadamente dos minutos—. Los investigadores destacan que este rendimiento es comparable al de los filtros de mayor costo que hoy se comercializan en Argentina.

Una de las innovaciones adicionales es que el material posee propiedades magnéticas. Esto abre la posibilidad de desarrollar, en el futuro, sistemas que indiquen cuándo el filtro está agotado y necesita reemplazo.

Un equipo del CONICET desarrolló un material innovador, en base a carbón activado modificado con sales metálicas, para remover simultáneamente diferentes contaminantes del agua. Foto: gentileza investigadores.

No solo arsénico: qué otros contaminantes elimina

Además del arsénico, el equipo evaluó el desempeño frente a otros contaminantes frecuentes en aguas superficiales y subterráneas.

El material mostró alto potencial de remoción de:

Antibióticos como la tetraciclina

Herbicidas como el paraquat

Pesticidas como la atrazina

Colorantes industriales

Si bien todavía no se realizaron estudios específicos sobre bacterias, hongos y virus, los investigadores estiman que podría resultar eficaz frente a estos patógenos por los componentes activos que lo integran.