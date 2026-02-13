El YPF Agro Grupo Guazzaroni Greco tuvo una alta demanda de maíces 799 y 550 Illinois

En la jornada de este jueves se desarrollo una jornada a campo por parte de la empresa Illinois, donde se analizaron distintos hibridos de maiz, en campo de un productor.

Organizada por NT Agro, asistieron productores y distribuidores de Illinois, es el caso del YPF Agro Grupo Guazzaroni Greco, donde desde El Regional Digital, dialogamos con el Ing. Agr. Juan Santarrosa, responsable técnico comercial del Grupo con base en 9 de Julio.

En ese sentido, Santarrosa puntualizo que a pesar que la campaña debió retrasarse algunos días por la inundación que se sufrió, el portfolio que tiene Illinois para ofrecernos, se adapta a todos los ambientes de la zona.

En ese sentido consultado sobre la demanda de que maíces utilizaron los clientes YPF Agro Grupo Guazzaroni Greco, fueron el 799 y 550.

El primero de alto potencial de rendimiento y que se adapta a varios varios planteos y el segundo al ser un ciclo corto, permite cosechar temprano, puntualizo el agrónomo.