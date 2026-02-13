El Vóley de Club San Martin convoca a formarse como Técnico Provincial y Nacional

La disciplina de vóley del Club San Martin ya comenzó hace días a realizar su pretemporada para la competencia oficial para este año 2026 en la sede del Gimnasio “Francisco Pastor” de la calle Pueyrredón.

En ese marco desde la sub comisión de Vóley en Club San Martin informaron que tal como fue en el último año, habrá de desarrollarse un nuevo curso de formación con Técnico de Vóley, tanto Provincial como Nacional.

Las personas interesadas en formarse, podrán comunicarse con el profesor Gustavo Santilli. La modalidad será presencial, y el Curso Provincial a cargo del Instructor Daniel Trotta, de la Federación Bonaerense de Vóley, da comienzo hoy viernes 13, continua el sábado 14 y cierra el domingo15.

Por su parte la formación como DT Nacional, será presencial y durante los días, 21, 22, 23 y 24 de febrero, también en la sede del Club San Martin, y estará a cargo del Instructor Daniel “Paco” García.

Ambas capacitaciones y formación tienen el apoyo de la Federación Bonaerense de Vóley y de la Federación de Vóley Argentina, con el apoyo del Club San Martin.