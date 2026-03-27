El trigo se prepara para contar su crecimiento y desarrollo en la edición de A Todo Trigo 2026

“Del rinde al negocio” reza el lema de la nueva edición del Congreso A Todo Trigo, el clásico encuentro que la Federación de Acopiadores viene organizando desde hace 22 años como una forma de honrar el compromiso con el conocimiento, la producción y el comercio, en un escenario que exige más precisión, más innovación y más articulación que nunca.

El encuentro más influyente de la cadena del cereal en Hispanoamérica se dará en un contexto auspicioso para el trigo. El 14 y 15 de mayo de 2026 en el Hotel Sheraton de Mar del Plata, más de 60 expertos de primer nivel pondrán el foco en los desafíos y oportunidades del sector en un contexto de recuperación productiva.

La agenda incluirá el análisis de mercados y de la coyuntura desde la perspectiva internacional y local, herramientas para la eficiente gestión de las empresas, la visión sectorial y las perspectivas para la próxima campaña fina. También se abordarán temas técnicos vinculados al manejo de cultivos de invierno, clima, suelos y productividad, junto con el rol de los bioinsumos, las condiciones para incorporar tecnologías y genética de punta, la mecanización y la inteligencia artificial en la producción.

El programa contempla el clásico lanzamiento de la Campaña Fina 2026 de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y módulos especiales con las últimas innovaciones que traen las empresas para esta campaña, junto a los clásicos paneles de semilleros.