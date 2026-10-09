El trigo apunta a rindes superiores al promedio de las últimas cinco campañas

Según el último relevamiento de la Bolsa de Cereales, los rendimientos previstos superarían las medias zonales de las últimas cinco campañas, aunque quedarían por debajo del ciclo anterior en buena parte del área agrícola. El informe señala que el 91% de la superficie dispone de una condición hídrica adecuada u óptima, mientras que el 64% de los lotes mantiene un estado bueno a excelente.

La disponibilidad de agua favorece al cereal en su avance hacia el llenado de granos, con el 84% de los lotes ya en encañazón o en etapas posteriores. Aunque la evaluación de las heladas continúa en proceso, las primeras estimaciones de rendimiento ofrecen una señal favorable para el cereal en esta etapa de su desarrollo.

En este escenario, el NOA aparece como la excepción, ya que mientras que en las demás regiones los rindes esperados se ubicarían por debajo del resultado de la campaña pasada, en el noroeste las primeras estimaciones no muestran ese retroceso. Además, en el norte y el oeste agrícola las proyecciones superarían los rendimientos zonales de la campaña 2021/22. La referencia cobra relevancia porque ese ciclo ocupa el segundo lugar en el ranking de producción nacional.

Fuente: Departamento de estimaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires

Maíz y girasol avanzan, con diferencias entre regiones

Por su parte, la siembra de maíz con destino a grano comercial alcanzó el 29,9% de las 8,4 millones de hectáreas proyectadas para 2026/27. Las labores avanzaron 7,7 puntos porcentuales durante la semana y mantienen una ventaja de cinco puntos frente a la campaña anterior.

Fuente: Departamento de estimaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires

Los trabajos continúan en el centro y el este del área agrícola y cobran ritmo hacia el oeste, principalmente en Córdoba y el oeste bonaerense. En gran parte de la región central, los planteos tempranos presentan una emergencia homogénea, acompañada por una disponibilidad hídrica mayormente adecuada a óptima.

La situación difiere en el centro-este de Entre Ríos, donde se informaron nacimientos desparejos vinculados con siembras sobre perfiles secos y lluvias posteriores de alta intensidad, allí un tercio de los lotes presenta una condición regular . Mientras que en el centro-norte santafesino los cuadros más adelantados ya atraviesan estadios vegetativos entre V2 y V4.

En cuanto a la implantación del girasol, ya cubre el 36,1% de las 3,1 millones de hectáreas previstas, tras un progreso semanal de 3,2 puntos porcentuales. Luego de las precipitaciones, se espera que las tareas tomen impulso en el centro y el sur del área agrícola cuando el suelo permita el ingreso de la maquinaria.

Fuente: Departamento de estimaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires

El 98,4% de la superficie de la oleaginosa mantiene una condición normal a excelente y el 92% dispone de humedad adecuada u óptima. La mayoría de los lotes transita entre emergencia y expansión foliar, mientras que un 3,6%, concentrado exclusivamente en el NEA, ya llegó a botón floral.

Pese a ese buen estado general, se detectaron focos de orugas en Chaco y el centro-norte de Santa Fe. En esta última región también se registró la presencia de aves que provocan pérdidas de plantas, otro de los puntos que exige seguimiento mientras avanza la campaña.

Desde una mirada general, la campaña encuentra un respaldo en la buena disponibilidad de humedad, que sostiene las expectativas de rendimiento del trigo y acompaña la implantación de los cultivos de verano. Sin embargo, los daños por heladas aún bajo evaluación, los nacimientos desparejos en algunos lotes de maíz y la presencia de plagas en girasol muestran que el panorama favorable convive con dificultades regionales que pueden incidir en los resultados.