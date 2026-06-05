El trigo acelero en su siembra y ya se implanto una tercera parte de su proyección

Con una proyección de 6,5 millones de hectáreas de trigo, las labores ya alcanzaron casi un tercio de la superficie estimada a nivel nacional. De acuerdo con la Bolsa de Cereales, el avance intersemanal fue de 18,2 puntos porcentuales, impulsado por una buena oferta hídrica sobre gran parte del área agrícola.

El dato no solo confirma un ritmo acelerado, sino que también ubica a la implantación 12,4 puntos porcentuales por encima del promedio del último quinquenio. Esta cifra es 8,8 puntos superior a la registrada en la campaña 2025/26.

Las labores ganaron ritmo en el centro y norte agrícola

La actividad se concentró principalmente en el NEA, el Centro-Norte de Córdoba y el Núcleo Norte, donde los progresos regionales oscilaron entre 27 y 41 puntos porcentuales durante la última semana. También se destacó el avance registrado en el sudoeste agrícola, que ya supera el 20 % de implantación a esta altura del año por segundo ciclo consecutivo.

El trigo tomó ventaja frente a los promedios históricos

La superficie proyectada para el ciclo 2026/27 alcanza las 6,5 millones de hectáreas. Esta cifra se encuentra por debajo de las 6,7 millones de hectáreas del ciclo anterior, pero por encima del promedio de área 2020/25, ubicado en 6,3 millones de hectáreas.

Hasta el 3 de junio, el total implantado ascendía a 2.104.723 hectáreas. Ese volumen confirma que el cereal comenzó la campaña con una dinámica superior a la curva habitual y con condiciones iniciales favorables para sostener el ritmo de trabajo.