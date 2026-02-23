El tenista Valentino Rossi logro un nuevo torneo

Este ultimo sábado el tenista nuevejuliense, Valentino Rossi de 16 años se consagro campeón de dobles regional en el Club Hispano de San Juan, y lo hizo junto a Valentino Cova de la ciudad de Escobar.

La pareja tenística, que se entrena en la Academia Ichkov, en Canning, para llevarse el campeonato le ganaron en 1ra. ronda a Bautista Bernal-Iñaki Nasurdi (de Rosario) por 6/4, 6/4. En 2da a Benjamín Saura (Rosario) y Benjamín García (Mendoza) 7/6, 2/6 y 10/2.



En la final derrotaron a Benjamín Saura (Rosario) y Joaquín Corraza (Mendoza) por 6/3 ,6/2.

En singles Valentino, luego de ganar el 1er partido cayo ante el que fue el ganador del torneo por 6/3, 6/2.