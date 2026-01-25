El Senasa prorrogó el uso de un fitosanitario para combatir dos plagas

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) oficializó la Resolución 59/2026, mediante la cual extendió hasta el 31 de diciembre de 2027 la autorización provisoria y excepcional para el uso de determinados principios activos destinados al control de la Langosta Sudamericana y distintas especies de tucuras en todo el territorio nacional.

La medida, publicada en el Boletín Oficial el 22 de enero, se enmarca en la Ley N°27.233, que declara de interés nacional la sanidad animal y vegetal, y responde al avance territorial sostenido de estas plagas en la región sudamericana, fenómeno que en los últimos años motivó la declaración de alertas y emergencias fitosanitarias en la Argentina.

Según fundamenta la norma, las particularidades biológicas de las langostas y tucuras hacen que el uso de fitosanitarios sea ocasional, lo que desalienta a las empresas a invertir en la ampliación de registros de productos específicos. Esta situación dejó a productores y organismos oficiales con escasas herramientas terapéuticas frente a eventuales brotes, motivo por el cual el SENASA decidió prorrogar la autorización excepcional ya vigente.

En concreto, la resolución habilita el uso de los principios activos cipermetrina, deltametrina, lambdacialotrina y diflubenzuron para el control de la Langosta Sudamericana (Schistocerca cancellata), la Tucura Quebrachera (Tropidacris collaris) y la Tucura Sapo (Bufonacris claraziana). Además, autoriza el uso de dimetoato exclusivamente como cebo tucuricida para esta última especie.

La decisión se apoya en el Programa Nacional de Langostas y Tucuras, que depende de la Dirección Nacional de Protección Vegetal y tiene como objetivo reducir los daños productivos y ambientales, manteniendo las poblaciones de estas plagas en niveles que no resulten económicamente significativos. El programa prioriza un enfoque de Manejo Integrado, con énfasis en la prevención y el monitoreo permanente para detectar focos en estadios tempranos y evitar su dispersión.

Desde el organismo sanitario recordaron que el incumplimiento de la resolución dará lugar a las sanciones previstas en la Ley N°27.233 y su decreto reglamentario, sin perjuicio de otras medidas preventivas que pudieran adoptarse.

Con esta prórroga, el SENASA busca garantizar la disponibilidad de herramientas fitosanitarias clave para una respuesta rápida ante posibles brotes, en un contexto regional marcado por la reaparición y expansión de estas plagas de alto impacto para la producción agropecuaria.