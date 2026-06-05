El SENASA modificó las condiciones para el movimiento de hacienda en la segunda campaña de vacunación

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) introdujo modificaciones en las condiciones para el movimiento de bovinos y bubalinos durante la segunda campaña anual de vacunación contra la fiebre aftosa. La medida fue oficializada mediante la Disposición 21/2026 de la Dirección Nacional de Sanidad Animal, publicada recientemente en el Boletín Oficial.

La normativa actualiza las excepciones contempladas en la Resolución 1259/2023, que permitían trasladar animales sin vacunar durante los primeros 15 días de cada campaña de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina. A partir de esta modificación, dichas excepciones quedarán vigentes únicamente durante la primera campaña anual, que comprende la vacunación de todas las categorías bovinas y bubalinas. La decisión responde a la nueva estrategia sanitaria establecida por la Resolución 711/2025, que redefinió el esquema de vacunación de la segunda campaña anual. Desde entonces, el operativo sanitario está destinado exclusivamente a terneros y terneras, con un período de ejecución de 30 días. En consecuencia, desde el inicio de las campañas de menores de 2026, previsto inicialmente para el próximo 8 de junio en la zona centro del país, dejará de aplicarse la excepción que autorizaba el traslado de animales sin vacunar durante los primeros quince días de campaña.

Alcance de la medida

El SENASA aclaró que la adecuación normativa alcanza únicamente a los terneros y terneras involucrados en el segundo ciclo de vacunación. Por lo tanto, el resto de las categorías -novillitos, toritos, vaquillonas, novillos, vacas y toros- mantendrán las condiciones de movimiento vigentes hasta el momento.

Asimismo, la disposición establece que solo podrán ingresar a concentraciones ganaderas, exposiciones o remates feria aquellos terneros y terneras provenientes de establecimientos que hayan cumplido con la vacunación obligatoria.

Objetivo sanitario

Desde el organismo sanitario señalaron que la medida busca optimizar la logística de vacunación, facilitar el cumplimiento de los plazos operativos y garantizar el desarrollo ordenado del calendario sanitario acordado en diciembre de 2025. Con esta actualización, el SENASA procura fortalecer la cobertura vacunal de las categorías más jóvenes y asegurar el cumplimiento de las estrategias sanitarias destinadas a preservar el estatus sanitario de Argentina frente a la fiebre aftosa.