El segundo accidente en pocos días: Un matrimonio de 9 de Julio impacto contra un animal vacuno que estaba sobre ruta nacional 5

A las 21:14 horas de la noche de hoy domingo 19 de octubre se convocó a los medios de emergencia a raíz de un siniestro vial sobre ruta 5, en jurisdicción del partido de Suipacha.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 135,100 cuando una pick Up Ford Ranger, color blanco , dominio AF321KQ que circulaba en sentido Suipacha-Chivilcoy, conducida por Hugo Maximiliano Montaldo de 48 años quien viajaba acompañado por su esposa Carina Casas de 41 años ambos domiciliados en la ciudad de 9 de Julio , embisten a un novillo que atravesaba la cinta asfáltica, producto de la colisión la pick Up se despista hacia la zona de préstamos sin consecuencias para los ocupantes.

Al parecer, el animal sería de un campo aledaño a la ruta.

Intervino Bomberos Voluntarios, ambulancia del Homei, personal del CPR y de Policía Comunal de Suipacha y personal del concesionario vial Corredores Viales de Mercedes.

Hace una semana, en la misma ruta nacional 5 pero en el partido de Chivilcoy, tambien un hombre al mando de un automóvil, también impactaba contra un vacuno que cruzaba la ruta. Allí también mientras el animal yacia en la cinta asfaltica, esto no fue visto por el conductor de una pick up y lo embistio. Sin mayores consecuencias para las personas involucradas en ambos vehículos, pero no deja de ser preocupante