El Santo recupero la sonrisa de la victoria y la punta del torneo. También gano French, El Fortín y Agustín Álvarez

Se disputo este fin de semana la décimo quinta fecha del torneo de la Liga Nuevejuliense de Futbol, de Primera A, donde el partido adelantado lo jugaron el día sábado, El Fortín en su condición de local que recibió a San Agustín. Gano la V Azulada por 2 a 1, tras dar vuelta el resultado ya que ganaba el equipo granate, que suma su segunda derrota consecutiva.

En Facundo Quiroga, el local, Atlético Quiroga recibió a Libertad y terminaron empatados 1 a 1.

En Carlos Maria Naon, el local, Atlético Naon que venía como único puntero recibió a quien lo secundaba, San Martin, y el planteo futbolístico de la visita fue tal que desde el vamos ambos equipos avisaron que iba a ser un partido intenso.

A los 7 minutos en una gran jugada por parte de Agustín Hipkins, frente al defensor Braco, a quien supo eludir con una gambeta de calidad, saca un potente tiro, que Acis no pudo contener. El resto del primer tiempo las ideas eran de los dos equipos y el trabajo de los arqueros fue mayúsculos.

En el complemento, se lo vio a un San Martin más decidido. Quería asegurar la victoria y eso se dio a los 29 minutos cuando Bayaut queda solo frente al arco tras un pase de Monjada, y gol.

En él mientras tanto, Naon sufrió tres expulsiones, el arquero Bartoletti (roja directa), y Braco y Ríos, por doble amarilla. Sin embargo el local no se resignó y fue por mas y a los 50 minutos descontó Lacarra. Gano el Santo 2 – 1.

Más tarde cerraron la fecha, en el Estadio Ramón N. Poratti, Atlético 9 de Julio empato ante la visita de Atl. La Niña 2 a 2.

En el Abel del Fabro, Once Tigres perdió ante la visita de Agustín Álvarez por 1 a 0. Y en French, el local goleo a Atlético Patricios por 5 a 0.

Síntesis Fecha 15

El Fortín 2 vs. San Agustín 1

Atl. Quiroga 1 vs. Libertad 1

Atl. Naon 1 vs. San Martin 2

Atl. 9 de Julio 2 vs. Atl. La Niña 2

Once Tigres 0 vs. Ag. Álvarez 1

Atl. French 5 vs. Atl. Patricios 0

Posiciones del campeonato

Atlético Naón – 31

San Martín- 31

Libertad 26

Once Tigres – 25

French – 23

San Agustín -21

Atlético 9 de Julio – 21

Quiroga – 19

El Fortin 15

Patricios – 14

Agustín Álvarez 13

La Niña – 11

F16

San Agustin – Naón

Atl. Patricios – El Fortín

Atl. La Niña – French

Ag. Alvarez – Atl. 9 de Julio

Libertad – Once Tigres

San Martin – Atl. Quiroga