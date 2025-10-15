El Rugby del Club Atlético 9 de Julio en las finales del Torneo

El Torneo Desarrollo de Rugby, organizado por UROBA, ingresa en su etapa definitoria, después de haber jugado todo el año, en sus Zonas: en la Oeste, los dos finalistas fueron los equipos de los Clubes Atlético 9 de Julio y Huracán de C. Casares, imponiéndose en la final estos últimos y en la Zona Este el equipo de Saladillo venció al de Gral. Belgrano, de modo que se disputaron las semifinales y a la vez, finales interzonas, donde Huracán venció a Gral. Belgrano y Atlético en un partido muy disputado, se impuso al de Saladillo 34 a 31.

Los partidos se jugaron en 25 de Mayo y en el partido del conjunto de nuestra ciudad, hubo un primer tiempo muy parejo, comenzando mejor éstos, con un try de Tadeo Ippoliti a los 3’ pero luego se fueron alternando en el tanteador finalizando con un try penal Saladillense y la etapa terminó con éstos al frente 18 a 15.

Pero en el segundo tiempo Atlético tuvo un gran comienzo, superando netamente a su rival y en 30’ ya estaba al frente por 28 a 18, muy efectivo Josué Moreno con el pié, autor de 19 tantos entre penales y conversiones; pero reaccionó Saladillo con 13 tantos seguidos para finalizar el partido 31 a 31, de modo que tuvo un alargue, con ambos equipos cuidándose, pero a los 50’ el árbitro cobró un penal bien ejecutado por Moreno, que fue definitivo. De modo que ahora se enfrentan en la final del Torneo ambos ganadores, Atlético y Huracán, en partido y revancha.

Atlético formó con: Juan F.Flores, Sebastián González, Guillermo Maya, Carlos Marín, Santiago Navarro, Tomás Piñero 5, Juan F. D’Orsi, Víctor M. Bordone 5, Pedro A. Parera, Franco Zubieta, Tadeo Ippoliti 5 tantos, Luciano Zubieta, Agustín Hoyos, Gonzalo Ponce, Josué Moreno 19, Ignel F.Miglierina, Jano Maíz, Giuliano Maccagnani, Máximo Vacarezza, Pablo Albano, Salvador Ferrere, Juan Ignacio Carabio y Mario G. Maya. DT Pancho Miglierina

Demás participantes

En la Zona Oeste, de 25 de Mayo, Gral. Arenales, Salto, Bragado y Los Toldos y de la Este, de Castelli, Dolores, Maipú y Las Flores