El próximo viernes 10 se desarrolla el Paseo de Compras a Cielo Abierto en la ciudad

El viernes 10 de octubre se llevará a cabo el Paseo de Compras a Cielo Abierto, una propuesta que permitirá a los comercios del centro exhibir productos en promoción sobre sus veredas y disfrutar de una feria de puestos en calle La Rioja, entre Av. Vedia, Libertad y Robbio.

El área céntrica comprende Mendoza, Cavallari, H. Yrigoyen y Av. San Martín, aunque también podrán sumarse negocios ubicados fuera de este radio, así como emprendedores y artesanos.

La iniciativa es coordinada por la subsecretaría de Producción y la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Nueve de Julio, junto con la Cámara de Comercio e Industria, con el objetivo de impulsar las ventas locales y fomentar que los vecinos recorran el centro comercial y visiten sus comercios de preferencia.

Durante el paseo, participarán comercios habilitados con productos en liquidación, vintage, de temporadas anteriores, discontinuos o con pequeñas fallas, así como productos nuevos en promoción.

Además, emprendedores y elaboradores artesanales podrán ofrecer sus productos bajo fiscalización y con el carnet correspondiente de la feria.

La jornada se desarrollará de 14:30 a 19:30, con música y juegos para niños en la calle Libertad, convirtiéndose en una tarde ideal para disfrutar de compras y actividades en familia.

INSCRIPCIONES

Las inscripciones están abiertas y se deben realizar a través de los siguientes links:

– COMERCIOS que sacarán sus productos a la VEREDA: INSCRIPCIÓN AQUÍ (no requiere

firma; ubicación: Cavallari, H. Yrigoyen, Av. San Martín y Mendoza)

– COMERCIOS por fuera del radio céntrico para FERIA: INSCRIPCIÓN AQUÍ (requiere firma;

ubicación: La Rioja y Libertad)

A su vez, el equipo de la Oficina de Empleo está recorriendo los comercios para realizar invitaciones

personalizadas.