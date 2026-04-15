El PRO bonaerense se reordena: reunión clave, nuevas autoridades y señales de reposicionamiento opositor de la cual participo la intendente Gentile

El partido político Pro Bonaerense volvió a mover sus fichas este martes con una reunión de alto contenido político en la que se oficializó la nueva conducción partidaria y se abrió una etapa de reordenamiento interno en la provincia de Buenos Aires.

La jornada estuvo encabezada por Cristian Ritondo, nuevo presidente del PRO bonaerense; Soledad Martínez, vicepresidenta primera; y Pablo Petrecca, vicepresidente segundo, junto a más de 50 dirigentes entre intendentes, legisladores y referentes territoriales, y la presencia de Mauricio Macri. En ese marco, también se formalizó la designación de María Florencia De Sensi como secretaria general, una pieza clave en el nuevo esquema de conducción. Macri enmarcó la convocatoria como una obligación moral: “Estamos para que las cosas mejoren, para recuperar la capacidad de soñar”. Y sintetizó el contraste político: “Donde gobernamos, la gente vive mejor”.

Más allá de los nombres, la reunión fue leída dentro del partido como un paso hacia la recomposición de la estructura política y territorial en la provincia, con especial atención sobre los municipios que hoy gobierna el espacio, la presencia en la Legislatura y el rol que buscará ocupar dentro de la oposición bonaerense.

En su intervención, Ritondo buscó darle un tono político al encuentro y dejó planteado el objetivo de mediano plazo del espacio. El diputado nacional sostuvo que la provincia de Buenos Aires concentra el 40% de la población del país y atraviesa problemas estructurales que, según afirmó, se profundizaron en las últimas décadas.

“Si la Provincia de Buenos Aires no cambia, la Argentina no va a poder cambiar”, aseguró, para luego marcar el horizonte electoral: “construir una alternativa sólida y ganadora para 2027”.

La definición no pasó desapercibida dentro de la rosca opositora, donde ya comenzó a instalarse la discusión sobre liderazgos, armado territorial y posibles acuerdos con otros sectores de cara a la próxima disputa bonaerense.

PETRECCA: UNIDAD, TERRITORIO Y OBJETIVO PROVINCIAL

En ese esquema, una de las voces que ganó peso durante la jornada fue la de Pablo Petrecca, quien tras asumir la vicepresidencia segunda del espacio llamó a fortalecer la unidad interna y a recuperar centralidad política en la Provincia.

El senador provincial y exintendente de Junín sostuvo que el PRO cuenta con estructura y volumen político para volver a disputar el poder bonaerense. “Tenemos territorio, tenemos capacidad, tenemos gestión, tenemos hechos concretos de transformación, tenemos un cuerpo legislativo de mucho peso”, afirmó ante la dirigencia reunida.

Petrecca también dejó una definición que dialoga con el clima interno del partido y la discusión sobre futuros acuerdos opositores. “Después, los acuerdos vendrán, pero primero tenemos que dar el próximo paso”, señaló, en un mensaje orientado a priorizar la identidad partidaria y el armado propio en la provincia.

Además, remarcó que el objetivo debe exceder la defensa de los municipios actuales y proyectarse hacia la pelea provincial. “Tenemos municipios que hay que defender, tenemos concejales, legisladores, pero nuestro objetivo tiene que ser ganar la provincia de Buenos Aires, con el mejor candidato y con el mejor equipo”, sostuvo.

EL PESO DE LOS INTENDENTES Y LA LEGISLATURA

Uno de los ejes del encuentro fue el respaldo a la gestión local como principal activo político del PRO en la provincia. En ese sentido, Soledad Martínez reforzó el mensaje con eje en los municipios.

“Los intendentes del PRO ya demostramos que donde gobernamos se vive mejor”, sostuvo la jefa comunal de Vicente López, al tiempo que planteó la intención de volver a gobernar la provincia.

También tomaron la palabra intendentes y referentes con peso territorial como Juan Ibarguren, Jorge Etcheverry, Juan Fiorini, María José Gentile y Marcelo Matzkin, quienes expusieron sobre los desafíos de gestión en sus distritos y el vínculo con la administración bonaerense.

En paralelo, la reunión también tuvo impacto en la rosca legislativa. El PRO mantiene una presencia clave tanto en Diputados como en el Senado bonaerense, y la nueva etapa partidaria busca articular de manera más fina la agenda parlamentaria con el armado territorial.

LA VUELTA A ESCENA DE MACRI Y EL RELANZAMIENTO PARTIDARIO

El movimiento bonaerense no se explica por fuera de lo que viene ocurriendo a nivel nacional. Apenas 24 horas antes, Mauricio Macri reapareció públicamente en la cena anual de la Fundación Pensar, realizada en La Rural, en lo que dentro del PRO fue leído como una nueva señal de relanzamiento político.

Durante ese encuentro, el expresidente volvió a poner el foco en la planificación y la construcción de equipos, al advertir que “lo peor que hay es improvisar” y remarcar que la Argentina “sufrió demasiadas improvisaciones”.

Ese mensaje tuvo continuidad este martes en la provincia, donde la nueva conducción empezó a bajar esa discusión al territorio, con la mira puesta en ordenar liderazgos, consolidar la unidad interna y proyectar el armado hacia 2027.

UNIDAD INTERNA Y NUEVA CONDUCCIÓN

El cierre del encuentro quedó a cargo de Florencia De Sensi, quien puso el acento en la necesidad de sostener la unidad interna como condición para el reposicionamiento del espacio.

Dentro del nuevo organigrama partidario, además de Ritondo, Martínez, Petrecca y De Sensi, la mesa ejecutiva quedó integrada por Agustín Forchieri como vocal, mientras que la asamblea partidaria será presidida por Natalia Villa, con Martín Yeza y Mauricio Vivani en las vicepresidencias, y Gisela Caputto y Pablo Torello en las secretarías.

Con la interna opositora todavía abierta y las conversaciones por futuros acuerdos en marcha, el encuentro de este martes dejó una señal clara: el PRO busca volver a ordenarse en la provincia de Buenos Aires y recuperar volumen político propio en la Legislatura, en los municipios y en la discusión electoral hacia 2027.