El Piloto de Acrobacias Aéreas, Jorge Malatini fue reconocido como «Personalidad del Deporte de la provincia de Buenos Aires»

En una de las ultimas sesiones ordinarias de la Camara de senadores de la provincia de Buenos Aires, se aprobó una iniciativa presentada en la legislatura bonaerense, que solicitaba declarar Ciudadano Destacado del Deporte de la provincia de Buenos Aires, al piloto aeronautico de «Acrobacias», Jorge Malatini y presentada por diputado provincial Valentín Miranda, y aprobada con media sanción en la Cámara de Diputados, que ahora recibió la sanción definitiva del Senado provincial.

La norma, impulsada junto a dirigentes locales, destaca al piloto de acrobacias aéreas Jorge Malatini, una figura que genera orgullo para la provincia de Buenos Aires y, especialmente, para Carlos Casares. Desde hace años su actividad despierta admiración en miles de personas de nuestro país y de naciones limítrofes que disfrutan de sus exhibiciones.

Malatani como lo ha relatado en alguna oportunidad en dialogo con El Regional Digital, siendo un adolescente trabajaba para una empresa de aplicación de fitosanitarios. «A los 9 años ya pisaba un hangar a barrer el mismo, luego fui banderillero en el campo, y fue despertando esta pasión, al punto tal que en mi adolescencia, el dinero que ganaba lo invertía en los cursos de aviador y casi no iba a un boliche bailable para cuidar mis oídos», comento en mayo del 2024 en un espectáculo aero que se realizo en Aero Club de 9 de Julio, del cual es socio.

Malatini desde hace dos años es Piloto Red Bull, fue piloto de Aerolineas. «Es la tenacidad, perseverancia y ver cual es el objetivo que uno quiere llegar. Yo creo que a nadie la vida le regala nada, es por esfuerzo propio. Yo no tenia nada, mi madre era enfermera y solo teníamos para comer, me las ingenie con una bicicleta·«, recordó en dialogo con El Regional Digital y que se puede ver en el video a continuacion.

Desde la Cámara alta, se destaco que: en virtud de su aporte a la comunidad, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 5° de la Ley 14.622, Jorge Mario Malatini fue declarado Personalidad Destacada del Deporte de la Provincia de Buenos Aires