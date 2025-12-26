El nuevo perfil tripero de Nacho Fernández en sus redes: el volante 100% metido en el Lobo

Fue un regreso estelar, esperado, deseado. Acaso, la gran noticia para Gimnasia de cara al 2026, mientras espera por otras novedades. La cuestión es que Nacho Fernández ya está otra vez en su casa. Y en estos días, sólo le tocará volver a Estancia para empezar a revivir aquellos recuerdos que lo hicieron el jugador que es. Mientras tanto, ya fue viviendo algunas situaciones, como ponerse otra vez la azul y blanca en la presentación. Y tan mimetizado ya está con el club, que hasta cambió rápidamente su perfil en las redes sociales.

En IG, Nacho ya tiene su foto con Olivia, su hija y su pareja Juliana, todos con la camiseta de Gimnasia. El detalles que ambos le están dando un beso a la pequeña niña que se ganó el corazón de todo el pueblo tripero, ya que se llevo todo el show en la presentación del volante.

Como fuera, Nacho ya está 100% metido en el Lobo. Y no sólo ya se prepara para el arranque de la pretemporada, sino también para su nueva función. Como dijo el presidente Carlos Anacleto en estas horas, será quien pueda aportarle su experiencia a los más chicos que van creciendo en el club…

“Nacho le va a aportar mucho a los más chicos, es un referente adentro y afuera de la cancha y por eso es que decidimos traerlo. Nos dará un plus ahí”, contó Anacleto.

Nacho Fernández en su presentación oficial en su vuelta a Gimnasia

Un regreso de los destacados

El regreso de Nacho Fernández genera mucha ilusión en el hincha de Gimnasia. El volante, que tiempo atrás había prometido tener un nuevo ciclo por la institución, cumplió con su palabra y cerró su vuelta como primer refuerzo para Fernando Zaniratto y los suyos. Un gesto a valorar, el cual también lo pone dentro de una lista histórica de destacados protagonistas.

Nacho Fernández y un retorno a Gimnasia que da que hablar

Como tiempo atrás lo hicieron Lucas Licht, Guillermo Barros Schelotto, Fabián Rinaudo, Lucas Castro, Sebastián Romero o Roberto Sosa, ahora será el turno de Nacho de demostrar estar a la altura de lo que representa su nombre para el Lobo. Lo concreto es que se metió dentro de un grupo importante del Mens Sana, lo que abrió un debate entre los fanáticos: ¿es el regreso más destacado? Por lo pronto, está entre los top.