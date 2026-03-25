El Newcom de Atlético 9 de Julio sub campeón en Córdoba

Se disputo en la ciudad de Santa Rosa de Calamuchita, el 2do. Torneo Nacional de Newcom femenino +50, con participación de equipos de varias provincias, entre ellos, por la de Buenos Aires, el representativo del Club Atlético 9 de Julio.

Conforme se informo, el sábado 21, el equipo nuevejuliense venció al conjunto de Rosario (Santa Fe) en partido parejo, por 12-15, 15-12 y 10-5; luego al de la Escuela 221 de Santa Rosa (La Pampa) por 5-13 y 15-6; y completando la jornada, Atlético superó al de Río IV (Córdoba) por 15-11 y 15-13.

El domingo se impuso en los dos partidos que le tocó disputar con equipos de la otra zona: al de la ciudad de Santa Fe, por 15-3 y 15-3 y luego, resultando muy superior, venció al de Río III, por 15-4 y 15-6, clasificándose para la final este equipo y el Nuevejuliense, quienes se enfrentaron el lunes, pero se dio vuelta el resultado, porque las Kosiukas perdieron 17-15 y 15-6, recibiendo así la Copa de sub campeonas, completando el podio el equipo de Santa Rosa.

El equipo formó con Maricel Oyarzábal, Karina De Buono, Alejandra Aramburu, Daniela Aniasi, Gisel Morel, Isabel Romano, Verónica Turan, Alejandra Russo y Verónica Porras. DT Susana Reale.