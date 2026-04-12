El Newcom +60 del CEF 101 sumo otro titulo como campeón provincial

El equipo nuevejuliense de Newcom del CEF 101 compitió recientemente en las categorías +50 y +60 mixtas, en la localidad bonaerense de Ranchos en el primer Torneo Provincial organizado por la Federación Bonaerense de Newcom , donde en la final, el conjunto nuevejuliense derrotó a Saladillo coronándose como campeón.

Por su parte, el equipo +50 también cumplió una destacada actuación, alcanzando el sexto puesto a nivel provincial. Ambos planteles estuvieron integrados por jugadores del ámbito local, lo que le otorga un valor aún mayor al resultado obtenido.

Los equipos fueron dirigidos técnicamente por el profesor Sebastián Palacios, quien acompañó el proceso de preparación y competencia de ambos grupos.

El plantel campeón de la categoría +60 estuvo conformado por Cecilia Aramburu, Sonia Alonso, Silvina Giménez, María Elena Canusso, Luz María Maetucci, Guillermo Amestoy, Miguel Ángel Santos, José Luis Giusti, Rubén Chiesa, Raúl Buono, Claudio De Pietro y Ricardo Real.

En tanto, el equipo +50 estuvo integrado por Lorena y Verónica Carrara, Silvina Errecarret, Paola Rosales, Corina Logioco, Florencia Fernández, Luis Morales, Julio Arruiz, Fabián Padín, Gustavo Canusso y Marcelo Bailón.

Tras este gran resultado, el calendario del newcom provincial continuará el último fin de semana de abril en la ciudad de Coronel Dorrego, donde los equipos buscarán seguir siendo protagonistas.