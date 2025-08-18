El Municipio solicita que se retiren las siguientes Licencias de Conducir
La Oficina de Licencias de Conducir de la Municipalidad de Nueve de Julio informa a los siguientes contribuyentes que hasta el día 10/09/25 tienen plazo para retirar su licencia; en tanto que de no hacerlo las mismas se enviarán a anular y desaparecerán de la aplicación Mi Argentina.
LICENCIAS PARA RETIRAR ANTES DEL 10/09
Villariño, Hernán Cesar
Villa, Roberto Egidio
Mendoza, Morena
Macchione Tobías
González, Martina
Cortéss, Julio Alberto
Alvaro, Lucia
Amado, Daniel Omar.
