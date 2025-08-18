El Municipio solicita que se retiren las siguientes Licencias de Conducir

La Oficina de Licencias de Conducir de la Municipalidad de Nueve de Julio informa a los siguientes contribuyentes que hasta el día 10/09/25 tienen plazo para retirar su licencia; en tanto que de no hacerlo las mismas se enviarán a anular y desaparecerán de la aplicación Mi Argentina.

LICENCIAS PARA RETIRAR ANTES DEL 10/09

Villariño, Hernán Cesar

Villa, Roberto Egidio

Mendoza, Morena

Macchione Tobías

González, Martina

Cortéss, Julio Alberto

Alvaro, Lucia

Amado, Daniel Omar.