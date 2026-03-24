El Municipio llevo adelante actos oficiales por el Dia Memoria, Verdad y Justicia

Con motivo de conmemorarse hoy martes 24 el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, a 50 años de darse el golpe militar y la instauración de un gobierno de corte de dictadura militar, la Municipalidad de Nueve de Julio desarrolló esta mañana los actos oficiales en Plaza Italia, presididos por la Intendente Municipal, María José Gentile, a quien acompañaron funcionarios de su Gabinete, Concejales, representantes de fuerzas vivas, instituciones de la comunidad y vecinos. El acto se inició con la presentación de autoridades, la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino, una oración religiosa y un Minuto de Silencio, dio a conocer el municipio en un informe de prensa.

Tras ello, la Intendente Municipal Gentile, junto al Presidente del Concejo Deliberante, Concejal Esteban Naudin, procedieron a colocar una ofrenda floral en el monolito que recuerda a las nuevejulienses desaparecidas: Mercedes Bogliolo, «Mimí” Gassman y María Esther Infesta.

Posteriormente fue Naudin quien dejo sus palabras ante los presentes y luego la señora Intendente Municipal, en su discurso, invitó a los presentes a “pensar con honestidad” en lo aprendido en estas cinco décadas y en “lo que todavía cuesta aprender”. Añadió: “aprendimos que no hay nada por encima de la Constitución, que el disenso se resuelve con votos y palabras, nunca con violencia.

Ese es nuestro suelo firme, nuestro ‘nunca más’”. Respecto a las “lecciones pendientes”, Gentile explicó: “en 1976 el plan fue el silencio; ¿qué pasa hoy? Usamos la palabra como un muro y no como un puente, pasamos del silencio impuesto a una sordera elegida, sólo escuchamos al que piensa igual y anulamos al que piensa distinto”.

Por último, la Intendente planteó que “la política no es una guerra” y que “la verdadera fortaleza de un dirigente no está en imponer sino en la humildad de escuchar”, al mismo tiempo que “la soberbia es el primer paso hacia el autoritarismo y el diálogo el único camino a la justicia”.

En el final de un simple pero emotivo acto, el musico Martín Dufou interpretó la canción “El Aromo” de Héctor Roberto Chavero Aramburu, conocido culturalmente como “Atahualpa Yupanqui”.