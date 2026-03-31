El Municipio acordó con la Cooperativa Eléctrica de Dudingac, colocar luminarias Led en Morea y Dudignac

La Intendente Municipal de Nueve de Julio, María José Gentile, visitó en la mañana de hoy martes las localidades de Dudignac y Morea, donde encabezó la firma de contratos de locación de obra para la incorporación de nuevas luminarias LED, acompañada por funcionarios de su gabinete.

El acuerdo se concretó con la Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos, Otros Servicios Públicos Sociales, de Vivienda y Crédito de Dudignac Ltda. y contempla la colocación de 14 columnas con iluminación LED en distintos sectores de la localidad y la instalación de 8 luminarias LED en Morea, avanzando así en la mejora del alumbrado público.

Las firmas se plasmaron con la Cooperativa dudiñaquense en las respectivas delegaciones, con la presencia de las delegadas municipales Ermita Gómez, (Dudignac), y Evelyn Ibáñez (Morea), junto a autoridades de la cooperativa mencionada, que encabeza Nélida Fazio.

Estas intervenciones forman parte de un plan integral de modernización del sistema de iluminación en las localidades del interior del distrito, con el objetivo de optimizar la seguridad, la eficiencia energética y la calidad de vida de los vecinos.