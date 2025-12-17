El municipio abre una mesa de trabajo para impulsar el turismo local
En la jornada del martes, se llevó a cabo la primera reunión de la convocatoria impulsada por la Municipalidad de Nueve de Julio para sumar a la comunidad al desarrollo turístico del distrito, informaron desde el area de prensa municipal.
El encuentro contó con la participación de arquitectos, docentes, historiadores y emprendedores de distintos rubros vinculados al turismo, quienes comenzaron a intercambiar ideas, miradas y aportes orientados a fortalecer la actividad en el partido», detallaron.
Según describieron «la iniciativa apunta a ampliar la participación ciudadana y generar un espacio de trabajo colectivo para pensar proyectos, estrategias y líneas de acción que permitan potenciar los atractivos locales y promover el crecimiento del turismo como una herramienta de desarrollo para la comunidad.
Desde la organización destacaron el interés y la diversidad de perfiles presentes en esta primera instancia, que marca el inicio de un proceso abierto y participativo, a la vez que se anunció la creación de un listado de guías turísticos, quienes diagramarán un listado de diez puntos de interés en la ciudad para futuros visitantes de la misma».
