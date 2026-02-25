El Ministro Katopodis visito 9 de Julio, firmó un convenio por asfalto, visito la Estación Transformadora de 132 KW, y reconoció la labor de Gentile

Tal como informo El Regional Digital acerca de la visita del Ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, la visita del funcionario llego a la ciudad junto al senador German Lagos, donde en su agenda de trabajo visito la empresa Yomel, y la planta transformadora de energía de Av. Agustín Álvarez y Urquiza, donde dialogo con trabajadores del lugar y autoridades del Consejo de Administración de la CEyS Mariano Moreno.

Previo a la visita a la planta transformadora, se reunió en el Palacio Municipal, con la Intendente María José Gentile, donde además de abordar varios temas junto a Lagos, procedió a firmar un convenio para la concreción de obras asfalto en Barrio Héroes de Malvinas.

En dialogo con la prensa, Gentile, subrayo es una visita muy grata porque ya veníamos en diálogo con el Ministro solicitando algunas obras que necesitábamos acá en 9 de Julio y hemos firmado un convenio para la realización de obras de asfalto en Héroes de Malvinas, una obra que ya estaba esperada hace muchísimo tiempo y que va a brindar una mejor calidad de vida a todos los vecinos del barrio.

Ahora vamos a evaluar la segunda etapa para ir cerrando el asfalto del barrio, dijo Gentile.

Por su parte, Katopodis, en sus primeras palabras, valoro visitar el municipio del 9 de Julio señalando “ha tenido un año muy duro, la Intendente ha estado muy al frente de la comunidad gestionando, trabajando con la provincia, con la Nación para llevar las medidas y las soluciones a un problema estructural que hemos vivido en toda la cuenca, en toda la región”, puntualizó el funcionario provincial a la prensa.

En otro orden Gabriel Katopodis, menciono, “hoy estamos dando un paso muy importante ya que también tenemos una obra de agua muy importante, solicitada por el municipio y que es la ampliación de la planta potabilizadora. En ello adelanto, estamos tratando de gestionar la no objeción del Banco Interamericano de Desarrollo, que es la que va a permitir con más de 2.000 millones financiar esa obra, que incluye, cisternas, pozos y un sistema de distribución y capacidad del suministro de agua potable en Ciudad Nueva.

En otro orden, el titular de la cartera de Infraestructura, hizo mención de culminar la Casa de la Provincia que tenemos que reactivar, está a un 70%, a ello se suma que tenemos obras de cloacas que el municipio viene gestionando para distintas localidades, así que también nos vamos a reunir con las cooperativas, adelanto.

Finalmente, la Intendente Gentile, hizo mención que dialogo con Katopodis sobre la situación del basural. Sobre ello hemos informado al ministro, que, tenemos una visita al Ministerio de Ambiente la semana que viene para poder trabajar en conjunto con German Lagos, ya que es un problema estructural y de muchísimos años, pero que hay que encontrar una solución a la brevedad, menciono Maria Jose Gentile.