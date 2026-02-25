El Ministro Katopodis visita hoy 9 de Julio y se reunirá con la Intendente Gentile

Conforme se conoció por fuentes municipales que hoy miércoles 25,la Intendente María José Gentile recibirá en su despacho al ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, quien llega a la ciudad con una agenda de abordar temas locales, además de visitar empresas.

Cabe destacar que María José Gentile había adelantado a El Regional Digital que venia teniendo algunas gestiones con areas de la cartera provincial, por el tema caminos rurales, basural, agua en ciudad nueva, entre otros temas.

Como parte de la agenda del ministro, desde el entorno del funcionario informaron que va a recorrer la Estación Transformadora de energía eléctrica, ubicada en la intersección de las Avenidas Urquiza y Agustín Álvarez. Allí, podrá conocer el avance de la obra de la línea de alta tensión 132 kV, que conecta a los distritos de 25 de Mayo y 9 de Julio.

Tambien como parte del arribo a 9 de Julio, visitara la empresa nuevejuliense Yomel; y posiblemente otras empresas.