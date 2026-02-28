El mejor IVECO de la historia ya se produce en Argentina

En Córdoba, donde desde hace más de medio siglo la industria y el trabajo dan forma al transporte argentino, IVECO inicia la producción nacional del IVECO S-Way, el camión más avanzado de su historia. El hito marca una nueva etapa para la operación local y refuerza el rol estratégico del país dentro de América Latina.

El inicio de la producción fue acompañado por un acto institucional con autoridades del Gobierno de la Provincia de Córdoba, la Unión Industrial de Córdoba, directivos de la compañía, colaboradores, concesionarios, clientes, instituciones, sindicato, proveedores y prensa, destacando la relevancia del Polo Industrial como pilar productivo y tecnológico para la región.

“Producir el IVECO S-Way en Córdoba significa validar que nuestra planta está preparada para fabricar el camión más avanzado de la marca. Cada unidad pasa por los mismos criterios de verificación que en nuestros centros industriales globales, asegurando calidad, confiabilidad y desempeño a la altura de los mercados más exigentes y pensados para nuestros clientes”, señaló Karel Novák, Head of Quality and Operations para Iveco Group en América Latina.

Un salto en madurez industrial

La puesta en marcha del proyecto es el resultado de una implementación industrial planificada que fortalece la cultura industrial e implicó adecuaciones técnicas, incorporación de nuevas metodologías y el trabajo coordinado de las áreas de manufactura, calidad, logística, compras, ingeniería, finanzas, ventas, red y posventa.

Con este paso, la planta de Córdoba alcanza un nuevo nivel de madurez industrial alineado a los estándares productivos de los principales centros de IVECO en el mundo, garantizando consistencia, trazabilidad y excelencia operativa.

“Este hito es una señal clara del rumbo que seguimos como compañía. Argentina ocupa un lugar estratégico dentro de nuestra visión global de largo plazo y con este paso sigue consolidando su relevancia industrial en América Latina”, afirmó Marcio Querichelli, presidente de IVECO para América Latina.

Este avance reafirma el compromiso sostenido de la compañía con el país: inversión con planificación, continuidad operativa y foco en el desarrollo de capacidades. La producción nacional del IVECO SWay responde a una decisión de largo plazo que reconoce la evolución industrial alcanzada por la planta y sus equipos, y consolida a Argentina dentro de la estrategia regional de crecimiento y mejora continua.

El S-Way fabricado en Córdoba incorpora tecnología Euro VI.

IVECO fue pionera en la fabricación de vehículos pesados con esta tecnología en Argentina, anticipándose a los marcos regulatorios vigentes y liderando la evolución hacia un transporte más eficiente y sustentable en el país.

La fabricación nacional de vehículos con estándar Euro VI eleva el perfil tecnológico de la industria local y posiciona a la Argentina en sintonía con los mercados más desarrollados. Se trata de una decisión estratégica que fomenta inversiones, mejora la competitividad industrial y abre nuevas oportunidades comerciales para el sector transporte argentino.

Impacto estratégico para el negocio local

Además de la relevancia industrial, la producción local del IVECO S-Way tiene un fuerte impacto en el negocio en Argentina. Permite mayor previsibilidad comercial, optimización logística, integración de proveedores locales y una respuesta más ágil a las necesidades del mercado.

La mayor disponibilidad de unidades y la reducción en los tiempos de entrega se complementan con una red de concesionarios consolidada y una estructura de servicio orientada a maximizar la disponibilidad operativa de cada cliente.

“Producir el S-Way en Argentina nos permite estar más cerca de nuestros clientes, ofrecer mayor disponibilidad y fortalecer nuestra propuesta de valor en el segmento de pesados. Es un paso clave para el negocio local, que genera impacto en la red de concesionarios, en la cadena de valor y en todo el ecosistema del transporte”, destacó Ricardo Cardozo, presidente de Iveco Group Argentina.