El maíz también trae buenas sorpresas para esta campaña 25-26 y apunta a un récord de cosecha

Según el informe mensual de estimaciones agrícolas, elaborado por GEA de la Bosa de Comercio de Rosario (BCR) se esperaban mejores rindes en el maíz temprano, pero han quedado atrás las expectativas. Lo positivo es que se esperan lluvias; lo negativo, la inquietud que genera la chicharrita en el norte. Con un área a cosechar de 8,0 M ha, se estima que podría obtenerse 1 M t más de producción que lo proyectado. La primera estimación maicera es de una producción récord de 62 Mt

Al comparar la imagen de anomalía de las reservas de agua en los suelos de esta semana con la del 23 de diciembre se observa un cambio que se ha dado muy rápido en el centro y sur de la región pampeana. Es un desafortunado giro en el excelente comportamiento que venían mostrando las lluvias y que presenta algunas dificultades sobre todo en el maíz temprano. Una situación similar se vivía un año atrás, pero abarcaba a todo el país y con mayor gravedad, y fue cuando las lluvias se interrumpieron a partir del 11 de diciembre del 2024. Volviendo a esta campaña, a partir del 24/12/2025 hubo lluvias significativas, pero restringidas al norte del país, lo cual se refleja en la imagen del primer mapa. Un centro de alta presión evitó el ingreso de humedad en el centro del país. Lo bueno es que esta vez fue una situación temporal, a diferencia del 2024, cuando se estableció un bloqueo. De todas maneras, los últimos días del año estuvieron marcados por una ola de calor de 3 a 4 días.

El 2026 comenzó con un alivio de las temperaturas y algunas lluvias aisladas, aunque insuficientes para revertir la situación. Todo esto que pasó en pocos días, tuvo un gran impacto en las expectativas de rindes superadores para los maíces tempranos. La posibilidad de concretar rindes de 120 a 130 qq/ha en la región central, incluyendo el centro de Buenos Aires, quedó atrás. En esta 1ra estimación se toman en cuenta expectativas más moderadas, en torno a rindes promedios para la región central, en donde las siembras tempranas fueron muy importantes. Los técnicos de estas zonas coinciden en señalar que «hay una sensación de que el maíz temprano se pinchó, perdió el potencial en el llenado». La falta de agua y el estrés por altas temperaturas estaría dejando entre un 10 y 20% de recorte en función de cuándo y cómo regrese el agua.

De todas formas, la primera estimación apunta a la posibilidad de obtener una producción récord de 62 Mt, superando por 1 Mt la proyección inicial. Este guarismo supera por 9,5 Mt al récord anterior (52,5 Mt en el 2023/24). Con respecto al ciclo pasado, el aumento de la producción sería de un 24% .

Para esta estimación se tiene en cuenta un área de 9,75 M ha (20.000 ha más que se han sumado en Entre Ríos, siguiendo los datos del SIBER de la Bolsa de esa provincia). Para el área a cosechar de grano que ingresaría al circuito comercial se parte de 8,05 M ha.

En Santa Fe, el maíz se mantiene con altas expectativas. Es dónde mejor está el cultivo, pero necesita de la pronta llegada de precipitaciones en el sur y centro sur provincial para sostener los rindes estimados. La misma necesidad se observa en el sur de Córdoba y en Buenos Aires, al norte, centro este y oeste provincial. Aun así, el sur santafesino es el área más necesitada. Lo bueno es que hay pronósticos de lluvias para el jueves 15 y vienes 16 para el centro del país, lluvias que volverían a sumar milímetros en el centro y norte del país. Por lo pronto, en Santa Fe se estima un rinde de 90,4 qq/ha, 5 quintales más que en el pasado ciclo maicero. Córdoba está en el segundo puesto con 88,2 qq/ha y casi 8 quintales más hace un año. Buenos Aires, le sigue con 78,1 qq/ha y con 6,8 quintales por encima del año pasado.

Es importante destacar que en el centro norte y norte del país hay excelentes posibilidades para los maíces tardíos. Después de tantos años de sequía que, sufridos por Chaco y Santiago del Estero, el agua está acompañando el nacimiento de los cultivos y hasta hay problemas de retrasos por las lluvias (20 a 30 días de demoras en siembras de soja). En Chaco y Santiago del Estero los técnicos están en alerta por la presencia de chicharrita. Advierten dos situaciones que los colocan en una situación más desventajosa respecto del año pasado: la siembra de maíz muy temprano posibilitada por las inesperadas lluvias de agosto (labores que se emprendieron con muchas expectativas, luego del gran golpe económico de varias sequías seguidas, particularmente la del año pasado) y la falta de frío en el 2025. En el 2025, en Chaco se registraron solo 4 heladas, 3 de las cuales fueron agronómicas, mientras que en el 2024 hubo casi 40 heladas. Los técnicos también destacan que esta vez están más preparados: se han sembrado materiales más resistentes (tropicales) y saben qué productos son más eficientes y cómo hacer más efectivos los tratamientos. Y, lo más importante, hay agua para sostener el crecimiento de plantas vigorosas y hacerle frente al virus que trasmite la chicharrita. Hace dos años atrás, el calor y la sequía volvía al maíz mucho más vulnerable al patógeno. De todas formas, es una situación que inquieta y que se la sigue de cerca en el norte del país. En estas provincias, el cultivo de maíz es clave en la rotación para sostener la posibilidad de hacer agricultura. Los técnicos se manifiestan preparados para un intenso año de monitoreo y controles.

A pesar de la falta de agua, hay posibilidades de ir más allá de la proyección de producción de 47 Mt

La siembra de soja ha terminado en los recientes días y se da por completada la intención de cubrir un área de 16,4 M ha. La falta de agua y las intensas temperaturas de los últimos 30 días comienza a dejar marca en los cultivos de soja de 1ra y de 2da en el centro y sur de la región pampeana. Pero con pronósticos de lluvias para los próximos días, se espera que el cultivo retome una condición buena a muy buena. Por este motivo, se espera que se sostenga un buen escenario de crecimiento para la oleaginosa que sigue en carrera y con buena probabilidad de superar la proyección inicial de 47,0 Mt.

Sin cambios en la estimación de trigo

La cosecha prácticamente está finalizada, y nuevos datos reafirman el excelente comportamiento de los rindes, también en la provincia de Buenos Aires pese a los severos excesos de agua. Por el momento se confirman los guarismos del mes pasado, con una producción récord de trigo 27,7 Mt, y un rinde inédito a nivel país de 41,0 qq/ha. Para el guarismo se tienen en cuenta una pérdida de superficie de 400.000 ha a partir de un área sembrada de 7,1 M ha.