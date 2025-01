El kirchnerismo, sobre Nisman: “Se mató y están inventando un homicidio”

El senador nacional por Unión por la Patria Oscar Parrilli insistió este sábado, con respaldo de Cristina Fernández de Kirchner, en que el fiscal federal Alberto Nisman se suicidó, al cuestionar la decisión de la Justicia que asegura que se trató de un homicidio. El Gobierno planteó que Nisman fue “asesinado por lo más oscuro del poder” .

“Lo que estamos viendo es que se mató y están inventando un supuesto homicidio”, subrayó el legislador. A su entender, la decisión judicial que asegura que se trató de un asesinato es una “insostenible mentira”.

“Alguien dijo que se vuelve de cualquier lugar menos del ridículo. El aforismo parece hecho a medida para el juez Ercolini y el fiscal Taiano”, remarcó Parrilli en un mensaje en sus redes sociales.

Al cumplirse diez años de la muerte de Nisman, agregó: “¿Resulta que a Diego Lagomarsino, dueño y entregador del arma que provocó la muerte del fiscal –cuestión sobre la que no hay controversia porque está absolutamente probado– lo imputan como partícipe necesario del homicidio del fiscal Nisman? ¿Y no estuvo un solo día preso por semejante delito? Y ojo que no estoy pidiendo que lo metan preso, solo estoy señalando lo insostenible de la mentira”.

Ya se sabe que en Comodoro Py es Ercolini el que tiene a su cargo exclusivo el fuero de las causas inexistentes e imposibles de probar, pero rápidas de inventar con el inestimable apoyo mediático“, insistió Parrilli contra el juez que lleva adelante el expediente.

Asimismo, el senador -respaldado por Cristina Kirchner y quien suele hablar en nombre de ella- mencionó una “pericia trucha de la Gendarmería de PAto Bullrich, que se derrumba ante la calidad técnica indiscutible del Cuerpo de Medicina Forense del Poder Judicial de la Nación, que dictaminó en forma taxativa que lo de Nisman fue un suicidio”, además que citó el informe de la Policía Federal Argentina (PFA).

“Ambos cuerpos técnicos declararon en la causa bajo juramento de ley. Sin embargo, los cachivaches de Gendarmería nunca lo hicieron. Peor todavía: el grupo de Gendarmería que dijo que Nisman había sido asesinado se disolvió, mientras que los otros dos cuerpos técnicos (CMF y PFA) siguen haciendo miles de pericias hasta el día de hoy. Alguien dijo que se vuelve de cualquier lugar menos del ridículo. El aforismo parece hecho a medida para el juez Ercolini y el fiscal Taiano”, comentó Parrilli.

“Acá lo que estamos viendo es que fue un suicidio, que se mató y están inventando un supuesto homicidio”, indicó en declaraciones radiales y en un menaje en sus redes sociales que compartió la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“Todos los años aparecen sectores del macrismo, Patricia Bullrich, y del Poder Judicial, (Julián) Ercolini y (Eduardo) Taiano, instalando en la prensa que el fiscal fue asesinado, sin presentar ninguna prueba, indicio o elemento que les dé algo de verosimilitud”, afirmó Parrilli. (DIB)