El Jirimm Nº 7celebro sus 25 años: destacaron su importante rol para la comunidad rural

La comunidad educativa de Escuela Nº 9 Bme. Mitre, mas conocida como Escuela de Paraje La Blanqueada abrió sus puertas este viernes 17 para celebrar el 25º aniversario del Jirimm Nº 7,y que hoy cuenta con dos alumnos.

Para lo que se engalano el establecimiento con muchas imágenes del inicio, del paso de ex alumnos, puntos temáticos fuera del edificio, y el arribo de ex alumnos de la escuela que se reencontraron en el lugar, en algunos de los casos.

Participaron del encuentro, alumnos, docentes, padres de estudiantes del establecimiento, autoridades educativas de Inspección Distrital, de la Inspección regional de Educación Inicial, inspectores areales, de la Cooperadora de Escuela La Blanqueada, también de Educación artística, y la Sub Secretaria de Educación, Deportes y Cultura, Julia Cereigido y la Directora Municipal de Educación, Maris a Poratti.

Tras el ingreso de banderas de ceremonia y la entonación del himno, desde el Concejo Deliberante del partido de 9 de Julio procedieron a entregar una copia que declara el 25º aniversario de interés legislativo, también se procedió al descubrimiento de una placa alusiva, colocada por el Municipio de 9 de Julio.

Fue la docente Carina Perotti, quien esta a cargo del Jirimm Nº 25, donde dirigió palabras ante el publico presente destacando que el escenario educativo de la escuela se vuelve un encuentro único, pertenencia y sociabilización. Su educación es tan igual con las instituciones educativas urbanas y a la vez diferente, por su entorno natural, su idiosincrasia. Aqui el rol docente siempre nos interpela a ocuparnos de las infancias con la mayor responsabilidad de compromiso, sostuvo la educativa.

Por su parte, la Inspectora Jefe Distrital, Gabriela Tiani, comento a El Regional Digital que en el distrito de 9 de Julio hay 14 espacios denominados Jirimm. Donde hay una escuela rural, alli hay un Jirimm. Tiani no dejo de lado como la situación climática ha golpeado fuerte a la educación rural en el distrito, sin embargo se ha buscado dar las respuestas de educación, sostuvo. Aquí se acompañan trayectorias y también de recibir familias, en muchos de los casos las denominadas familias golondrinas, que hacen al contexto donde esta inserta la institución educativa.

Por su parte, la Inspectora Regional de Educación Inicial Fernanda Studer, apunto que aquí se cuida y se enseña cada día, donde cada día un niño o niña tiene la posibilidad de disfrutar de arte, literatura o de las distintas disciplinas de educación. Es de destacar a los docentes de esta escuela, en saber organizar esta fiesta de los 25 años del Jirimm Nº 7, puntualizo la directiva de educacion inicial.