El INTA abrirá sus tranqueras para mostrar el potencial ganadero en Naredo

El encuentro, que se presentó en el Anfiteatro de la Fundación ArgenINTA en el marco de Expoagro 2026, busca mostrar el potencial ganadero de la región y difundir tecnologías desarrolladas por el organismo para mejorar el manejo de los sistemas productivos. De la presentación participó Nicolás Bronzovich -presidente del INTA-, Andres Laburu -presidente de la Sociedad Rural de Guaminí-, Marcos Hall -director de la Estación Experimental Agropecuaria INTA Cesáreo Naredo-, Federico Comisso -integrante de la Regional “Las Encadenadas” de Aapresid- y Martín Marino, de la Regional Güaminí-Carhué de Aapresid.

Naredo Invita será un encuentro que, durante dos jornadas habrá, charlas técnicas de especialistas, dinámicas a campo y una muestra permanente de maquinaria agrícola. La actividad es organizada por el INTA junto con la Sociedad Rural del Partido de Guaminí y las regionales Güaminí–Carhué y Las Encadenadas de Aapresid.

“Son dos días completos en los que abrimos las tranqueras de la experimental para que el sector productivo pueda visitar y conocer parte de lo que hacemos en el INTA y en articulación con el sector”, explicó Hall.

Según detalló Hall, el encuentro se consolidó como un espacio para mostrar el trabajo de investigación y extensión que el organismo desarrolla en la región. “En Naredo INviTA, por quinto año consecutivo y gracias al acompañamiento de más de 50 empresas, podemos ver todo lo que investigamos y desarrollamos desde el INTA, con foco en la intensificación sustentable de los sistemas mixtos agrícolas y ganaderos”, señaló.

El programa incluirá recorridas y presentaciones técnicas sobre ganadería de carne, manejo y utilización de pasturas, manejo de suelos, integración de cultivos anuales con ganadería, ambiente y emisiones, balances de nutrientes, biodiversidad y análisis de sistemas productivos.

Para los organizadores, uno de los principales valores de la jornada es el intercambio entre investigadores, técnicos y productores. “Es un marco muy importante para que la comunidad productiva pueda acceder al trabajo que el INTA realiza todos los días”, señaló Comisso.

Comisso destacó que este tipo de espacios permiten fortalecer los vínculos entre el sistema científico y el sector productivo. “Estos intercambios son muy positivos porque potencian a los productores y permiten tomar contacto directo con investigaciones que después pueden aplicarse en el campo”, agregó.

En la misma línea, Marino subrayó que la exposición busca mostrar de manera concreta el trabajo técnico que se realiza durante todo el año. “Son dos días dedicados a la difusión de ese conocimiento. Para nosotros es una oportunidad de abrir las tranqueras, invitar a toda la comunidad productiva de la región y mostrar lo que el INTA viene haciendo junto a sus técnicos”, afirmó.

La propuesta apunta a poner en valor el rol de la investigación aplicada en el desarrollo de sistemas productivos más eficientes y sustentables, especialmente en una región donde la integración entre agricultura y ganadería constituye una estrategia clave para mejorar la productividad y la estabilidad de los sistemas.