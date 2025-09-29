El Gran Campeón Macho fue para Don José de Mammoliti y el Ternero para Las Tranqueras de La Valle

El último día de la Semana Angus de Primavera con la fuerza de Expoagro, se consagraron los mejores reproductores de la raza Angus. Por la tarde, tras una jornada cargada de emoción, pasión ganadera y excelencia genética, el jurado Mariano Zanguitu fue el encargado de elegir a los grandes campeones de la 46ª Exposición Nacional Angus de Primavera.

En esta edición 2025, el título de Gran Campeón Macho fue otorgado al Box 295, RP 3803

Don José, de La Dulce, partido de Necochea. Al respecto, Maxi Mammoliti, su titular expresó: “Son más las veces que perdés que las que ganás, por eso se disfrutan tanto cuando ganás”. En esa misma línea, emocionado, aseguró que, si bien es la cara visible del establecimiento, sin el apoyo de la familia y sus colaboradores, “sería imposible”.

“Logramos un Gran Campeón con un padre hecho por nosotros, con generaciones de vacas hechas en la cabaña. Es una satisfacción muy grande”, sentenció.

El premio de Reservado Gran Campeón Macho quedó en manos del Box 302, RP 724 de la cabaña La Reserva, de Silvio Mariano Castro; mientras que el reconocimiento al Tercer Mejor Macho fue para el Box 290, RP 5055, del establecimiento Las Blancas, de Delfinagro S.A.

Al término de la jornada, el jurado Mariano Zanguitu aseguró que encontró los toros que vino a buscar: “Buenos arcos costales, muy carniceros y con buenos movimientos”.

Luego de una semana de jurar en la pista Tecnovax, Zanguitu agradeció a quienes lo convocaron, a las asociaciones, a Exponenciar y “a todos los criadores que me dieron esta oportunidad, ya que es una votación que la hacen ellos, son los que dan brillo a esto presentando a tus animales”.

En tanto, Alfonso Bustillo, presidente de la Asociación Argentina de Angus, dijo: “Pensar que pasamos Otoño, Palermo, venimos a Primavera y sigue habiendo un gran nivel. Es una exposición que sigue mostrando lo que es el Angus y todo lo que trabajan los equipos de las cabañas, la presentación de los animales y el profesionalismo”.

También se refirió a los 9 remates realizados y detalló: “Comercializamos 45.000 cabezas. Tremendo número y fuera de zafra”.

Por último, Bustillo adelantó: “Me estoy yendo, esta fue mi última exposición de Primavera. El primer día dije que todos tenemos que ser parte de la gestión para que esto tenga fuerza y para que sea realmente un verdadero evento. Creo que lo logramos y me voy con esa satisfacción”.

Los destacados de la 25ª Exposición del Ternero

Durante la mañana, Javier Ezcurra fue el encargado de elegir los mejores terneros.

En una pista muy exigente con gran elogio de Jurado, la cabaña Las Tranqueras, ubicada en General Belgrano se llevó el Gran Campeón Ternero. “Es un ternero con buena estructura, buenas patas y que va a seguir bien”, afirmó.

En este sentido, Marta Vila Moret, titular de Las Tranqueras compartió: “Producimos Angus desde hace muchísimos años, nos dedicamos a esto, vivimos en el campo y somos apasionados de lo que hacemos. Siempre es lindo ir adelante. Da gusto ganar en una pista como esta porque los ejemplares que vimos son sensacionales, muy buenos, y salir premiados es muy difícil”.

Horacio Luis La Valle, también titular de Las Tranqueras, expresó: “Es muy difícil tener un ternero tan correcto, ancho, profundo, pura carne y con un muy lindo frente. Un ternero de este tipo funciona muy bien y marca futuro. Creo que va a ser un buen padre”. Con respecto al clima de optimismo que se vive en el sector, destacó: “Tengo bastantes años encima y no me acuerdo de una época como esta. Sobre todo el entusiasmo, interés y demanda que hay hoy por la vaca”, subrayó La Valle.

En tanto, el premio de Reservado Gran Campeón Ternero fue otorgado a Neymar, Lote 93, RP 206 de la cabaña El Rincón, de Napaleofú. Héctor Lopepe, titular del establecimiento, remarcó: “Poder venir y competir a este nivel y tener semejante premiación, para nosotros es muy importante. Lo hacemos de manera muy artesanal entre un equipo multidisciplinario que está al pie del cañón para todo y muy agradecidos por semejante premiación”.

El reconocimiento a la Tercer Mejor Ternero quedó en manos del Box 88, RP 2083 Don Romeo, de Alejandro Ezequiel Spinella.

Al termino de la jura de la mañana, el jurado Javier Ezcurra señaló que vio miu buen nivel de terneros, tanto negros como colorados. “Los terneros que ganaron reflejan lo que necesitamos los criadores: terneros moderados, muy precoces, con buena cabeza y bien anchos”.

Finalmente agregó: “Me llevo la calidad y el nivel, me parece que estamos por un muy buen camino”.

Todos los ganadores de la 46ª Exposición Nacional Angus de Primavera

Campeón Junior

Box 340, RP 2115

“Inambú” de Cab. Inambú S.A.

Reservado Campeón Junior

Box 279, RP 3240

“La Pastoriza” de El Madrigal S.R.L. – Bautista Pyñeyro – J. Sackman – P. Elizalde

Tercer Mejor Junior

Box 277, RP 709

“Don Luis” de Est. Don Luis S.A.

Campeón Dos Años Menor

Box 287, RP 1513

“Las Tranqueras” de La Valle, Horacio Luis y La Valle, Marta Vila Moret De

Reservado Campeón Dos Años Menor

Box 285, RP 1847

“Don Romeo” de Spinella, Alejandro Ezequiel

Tercer Mejor Dos Años Menor

Box 288, RP 1391

“Arandú” de Arandú S.A.

Campeón Dos Años Mayor

Box 295, RP 3803

“Don José” de José C.V. Mammoliti

Reservado Dos Años Mayor

Box 290, RP 5055

“Las Blancas” de Delfinagro S.A.

Tercer Mejor Dos Años Mayor

Box 294, RP 5019

“Las Blancas” de Delfinagro S.A.

Campeón Senior

Box 302, RP 724

“La Reserva” de Castro, Silvio Mariano

Reservado Senior

Box 304, RP 1917

“Inambú” de Cab. Inambú S.A.

Tercer Mejor Senior

Box 345, RP 226

“14 de Abril” de Teodelina S.A.

Mejor Toro a Bozal

Box 295, RP 3803

“Don José” de José C.V. Mammoliti S.A.

Segundo Mejor Toro a Bozal

Box 302, RP 724

“La Reserva” de Castro, Silvio Mariano

Tercer Mejor Toro a Bozal

Box 290, RP 5055

“Las Blancas” de Delfinagro S.A.

Gran Campeón Macho

Box 295, RP 3803

“Don José” de José C.V. Mammoliti S.A.

Reservado Gran Campeón Macho

Box 302, RP 724

“La Reserva” de Castro, Silvio Mariano

Tercer Mejor Macho de la Expo

Box 290, RP 5055

“Las Blancas” de Delfinagro S.A.

Todos los ganadores de la 25ª Exposición del Ternero

Campeón Ternero Menor Negro

Box 77, RP 1004

“Quequen Sur” de Sillero Serafin

Reservado Campeón Ternero Menor Negro

Box 79, RP 422

“La Estrellita” de Batial S.A.

Campeón Ternero Menor Colorado

Box 75, RP 44

“Los Ramones” de Ramon Alfredo Diaz

Reservado De Campeón Ternero Menor Colorado

Box 78, RP 5247

“Las Blancas” de Delfinagro S.A.

Campeón Ternero Intermedio Negro

Box 85, RP 1637

“Las Tranqueras” de La Valle, Horacio Luis y Marta Vila Moret

Reservado Campeón Ternero Intermedio Negro

Box 82, RP 522

“La Clo” de Burg S.A.

Tercer Mejor Ternero Intermedio Negro

Box 86, RP 1643

“Las Tranqueras” de La Valle, Horacio Luis y Marta Vila Moret

Campeón Ternero Intermedio Colorado

Box 88, RP 2083

“Don Romeo” de Spinella, Alejandro Ezequiel

Reservado Campeón Ternero Intermedio Colorado

Box 81, RP 129

“Don Cholo” de Aligafa S.A.

Campeón Ternero Mayor Negro

Box 93, RP 206

“El Rincon” de Lopepe, Hector Ezequiel

Reservado Campeón Ternero Mayo Negro

Box 98, RP 995

“La Virtuosa” de Cibus Argentina S.A.I.C. y A.

Tercer Mejor Ternero mayor Negro

Box 120, RP 396

“La Estrellita” de Batial S.A.

Campeón Ternero Mayor Colorado

Box 118, RP 12772

“La Llovizna” de Est. La Llovizna S.A.

Reservado Campeón Ternero Mayor Colorado

Box 104, RP 1731

“Santa Rosa” de Indio Nuevo S.A.

Tercer Mejor Ternero Mayor Colorado

Box 130, RP 293

“Talapampa” de Los Elu S.R.L.

Mejor Ternero Negro

Box 85, RP 1637

“Las Tranqueras” de La Valle, Horacio Luis Y La Valle, Marta Vila Moret De

Segundo Mejor Ternero Negro

Box 93, RP 206

“El Rincon” de Lopepe, Hector Ezequiel

Tercer Mejor Ternero Negro

Box 98, RP 995

“La Virtuosa” de Cibus Argentina S.A.I.C. y A.

Mejor Ternero Colorado

Box 88, RP 2083

“Don Romeo” de Spinella, Alejandro Ezequiel

Segundo Mejor Ternero Colorado

Box 118, RP 12772

“La Llovizna” de Est. La Llovizna S.A.

Tercer Mejor Ternero Colorado

Box 75, RP 44

“Los Ramones” de Ramon Alfredo Diaz

Mejor Ternero a Bozal

Box 85, RP 1637

“Las Tranqueras” de La Valle, Horacio Luis Y La Valle, Marta Vila Moret De

Segundo Mejor Ternero a Bozal

Box 93, RP 206

“El Rincón” de Lopepe, Héctor Ezequiel

Tercer Mejor Ternero a Bozal

Box 88, RP 2083

“Don Romeo” de Spinella, Alejandro Ezequiel