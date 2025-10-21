El Golf de Club Atlético 9 de Julio se ganó en el Torneo de Golf “4 Zonas” de FENOBA

Con el puntaje obtenido por el equipo de Golf del Club Atlético 9 de Julio en la competencia que se disputó el sábado pasado, en el Bolívar Golf Club, finalizó primero en el denominado Torneo “4 Zonas”, que además de estos dos contó con la participación del Golf Club Fortín Tordillo, (Daireaux) y del Pehuajó Golf Club.

Resultó un gran logro que demuestra el compromiso y la capacidad de los jugadores de 9 de Julio.

Este certamen está organizado por la Federación Regional del Noroeste Bonaerense – FENOBA- en un circuito que agrupa a clubes de cuatro zonas bonaerenses, por ubicación geográfica; de modo que una vez terminada la competencia zonal, los ganadores se enfrentan en la final del certamen y por eso vale tanto este triunfo del Golf Club Atlético 9 de Julio, que ahora disputará el denominado Interclubes de FENOBA 2025, que, además, habilita al ganador a las competiciones de nivel provincial y nacional.

Cabe destacar que el golf nuevejuliense ademas de haber ganado en varias oportunidades el torneo anual del 4 Zonas, también ha sido campeón del Interclubes

Los jugadores y scores de cada uno, en el torneo, fueron: Pablo Luis Langono, 67 golpes; Leonardo Andrés Álvarez, 68; Sergio Patricio Gutiérrez, 72; Pablo Helfenberger, 73; Dino Langono, 74; Javier Taranto, 74; Iván Castagnino, 75; Eduardo Sopranzetti, 78; María Silvina Médica 82; Claudia Torrelles, 86. Total del equipo: 428 golpes, promedio: 74,9.

El Club Atlético 9 de Julio felicita a todo el equipo por representarlo con tan buen nivel en un certamen importante como éste. Ahora deberá prepararse para la final, contando con el apoyo de toda la comunidad Golfística