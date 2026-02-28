El Gobierno prorrogó la emergencia agropecuaria en Santa Fe, Buenos Aires y Río Negro

El Ministerio de Economía oficializó tres resoluciones que prorrogan y declaran la emergencia y/o desastre agropecuario en distintas regiones del país, en respuesta a sequías, inundaciones y eventos climáticos severos que afectan la producción. Las medidas llevan la firma del ministro Luis Caputo y fueron publicadas en el Boletín Oficial este 27 de febrero.

Santa Fe: prórroga por sequía en el norte provincial

A través de la Resolución 218/2026, el Gobierno nacional prorrogó hasta el 28 de febrero de 2026 la emergencia agropecuaria en distritos del departamento 9 de Julio, en la provincia de Santa Fe. La medida responde a la prolongada sequía que afecta a Santa Margarita, San Bernardo, Villa Minetti, Pozo Borrado, Tostado, Logroño, Campo Garay, Esteban Rams y Montefiore. La Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios recomendó la extensión tras evaluar el impacto productivo y fijó la misma fecha como cierre del ciclo productivo para los establecimientos alcanzados.

Buenos Aires: inundaciones y distintos plazos según zonas

Mediante la Resolución 216/2026 se prorrogó y declaró la emergencia por inundaciones en numerosas circunscripciones de la provincia de Buenos Aires. Las disposiciones abarcan partidos como Pehuajó, Junín, Tapalqué, Rauch, Maipú, General Guido, Daireaux, Carlos Tejedor, Dolores, Hipólito Yrigoyen, General Viamonte, Roque Pérez, Monte, General Alvear, Las Flores y Chacabuco, entre otros.

Según cada zona, el ciclo productivo se considerará finalizado el 28 de febrero o el 30 de abril de 2026, en línea con la evolución de los daños provocados por los excesos hídricos.

Por su parte, la Resolución 217/2026 declaró la emergencia y/o desastre agropecuario en la provincia de Río Negro desde el 2 de enero de 2026 hasta el 1 de enero de 2027.

La medida alcanza a explotaciones frutihortícolas de los departamentos General Roca, Avellaneda, Adolfo Alsina y El Cuy, afectadas por heladas tardías, granizo y lluvias. El Gobierno fijó el 1° de enero de 2027 como fecha de finalización del ciclo productivo.

Beneficios y alcance

En los tres casos, los productores deberán presentar certificados provinciales para acceder a los beneficios previstos, que incluyen asistencia financiera y medidas impositivas. Además, se instruyó a organismos nacionales y entidades bancarias a instrumentar herramientas para facilitar el acompañamiento a los establecimientos afectados.

Las resoluciones se enmarcan en el sistema nacional de gestión de riesgos agropecuarios y reflejan la persistencia de eventos climáticos extremos que impactan en distintas economías regionales del país.