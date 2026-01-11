El Gobierno prepara la licitación de las Rutas 3 y 5, dos caminos clave que cruzan el territorio bonaerense

El Gobierno anunció días atrás la firma de los contratos sobre la concesion de 741 kilometros de rutas nacionales, en la Etapa I de la Red Federal de Concesiones (RFC). Ahora se busca avanzar en la Etapa II, cuyo llamado a licitación ya está disponible, y que incluye, entre otros tramos, dos rutas fundamentales que recorren la provincia de Buenos Aires: la Ruta Nacional 3 y la Ruta Nacional 5.

Los pliegos preliminares del llamado a licitación pública nacional e internacional de la Etapa II de la RFC se pueden consultar en este enlace.

Concesión de obra pública Los tramos a licitar en esta etapa son el Sur, Atlántico, Acceso Sur y Pampa.

Según el Gobierno, el objetivo de la contratación es “la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento, prestación de servicios al usuario y la realización de nuevas explotaciones complementarias o colaterales que permitan obtener ingresos adicionales bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje en el marco de la ley 17.520 y sus modificatorias, de los Tramos Sur, Atlántico, Acceso Sur y Pampa de la ‘Red Federal de Concesiones – Etapa II’”.