El Gobierno oficializó una profunda reorganización del Instituto Nacional de Semillas

El Gobierno nacional oficializó una profunda reorganización del Instituto Nacional de Semillas (INASE) a través del Decreto 205/2026, publicado este 30 de marzo en el Boletín Oficial, con el objetivo de actualizar su funcionamiento interno y adecuarlo a los lineamientos actuales de la administración pública.

La norma, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, aprueba la nueva estructura organizativa del organismo en sus niveles operativo y funcional, al tiempo que introduce cambios en la asignación de cargos y elimina áreas consideradas redundantes.

Reorganización sin aumento del gasto

Según se detalla en el decreto, la reestructuración contempla la aprobación de los organigramas correspondientes al primer y segundo nivel operativo del INASE, junto con la definición de responsabilidades y acciones para cada área. En paralelo, se dispone la adecuación del esquema de cargos dentro del convenio del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), incluyendo la derogación, incorporación, homologación y reasignación de funciones ejecutivas.

Uno de los puntos centrales de la medida es que no implica un incremento en la cantidad de unidades organizativas ni en el presupuesto del organismo, en línea con la política de reducción del gasto público impulsada por el Ejecutivo.

Eliminación de áreas y mayor flexibilidad

El decreto también establece la supresión de diversas unidades de nivel departamental, en una decisión orientada a simplificar la estructura interna del instituto. Asimismo, se faculta al directorio del INASE a modificar el segundo nivel operativo en el futuro, siempre que no se incrementen las partidas presupuestarias ni la cantidad de áreas.

Además, se derogan artículos clave de la Decisión Administrativa 2283/2020, que había establecido la estructura anterior del organismo, dejando sin efecto el esquema vigente hasta el momento.

Modernización del organismo

Desde el Ejecutivo señalaron que la medida responde a la necesidad de actualizar el funcionamiento del INASE, organismo descentralizado que actúa bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, encargado de regular y fiscalizar la actividad semillera en el país.

La reorganización se enmarca en el proceso de reforma del Estado que impulsa el Gobierno, con foco en la eficiencia administrativa, la simplificación de estructuras y la optimización de recursos en la administración pública nacional.